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Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу «один на один» и приступили к ужину. Лидеры общались 40 минут, на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном.

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К рабочему ужину политиков присоединились госсекретарь США Майк Помпео, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвени, заместитель ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, а также глава МИД КНДР Ли Ён Хо. Об этом 27 февраля сообщает «РИА Новости». На мероприятии также присутствуют официальные переводчики делегаций.

Высокопоставленный источник в администрации президента США сообщил журналистам, что Трамп рассчитывает на саммите во Вьетнаме достичь прогресса с властями Северной Кореи сразу по нескольким направлениям.

Перед началом встречи президент США заявил журналистам, что для него честь — находиться рядом с главой КНДР. Республиканец выразил надежду на то, что встреча пройдет успешно. В столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи. 

Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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