Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером»
Президент США назвал «великим лидером» руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, встреча с которым проходит в Ханое в среду, 27 февраля.
Перед началом переговоров в старейшей гостинице вьетнамской столицы — Sofitel Legend Metropole — главы государств обменялись рукопожатиями и немного побеседовали, пока их снимали журналисты.
Трамп не скрывал радости от этой встречи и заявил Ким Чен Ыну, что это «честь» находиться вместе с ним в Ханое. Глава Белого дома также выразил надежду на то, что второй саммит США–КНДР будет успешнее первого, который состоялся 12 июня прошлого года. В свою очередь, северокорейский лидер заявил, что стороны приложат максимум усилий для достижения «замечательных результатов» по итогам встречи, передает «РИА Новости».
Кроме того, перед началом переговоров Трамп заявил о «невероятном» экономическом потенциале КНДР, развитию которого, по его словам, Вашингтон готов содействовать. «Я считаю, что у вас прекрасное будущее», — отметил президент США. Он также рассказал, что на четверг, 28 февраля у него запланирована «большая встреча» с Ким Чен Ыном, после которой, возможно, состоится пресс-конференция.
В столице Вьетнама 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Первый прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.