Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером»

Президент США назвал «великим лидером» руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, встреча с которым проходит в Ханое в среду, 27 февраля.

Перед началом переговоров в старейшей гостинице вьетнамской столицы — Sofitel Legend Metropole — главы государств обменялись рукопожатиями и немного побеседовали, пока их снимали журналисты.

Трамп не скрывал радости от этой встречи и заявил Ким Чен Ыну, что это «честь» находиться вместе с ним в Ханое. Глава Белого дома также выразил надежду на то, что второй саммит США–КНДР будет успешнее первого, который состоялся 12 июня прошлого года. В свою очередь, северокорейский лидер заявил, что стороны приложат максимум усилий для достижения «замечательных результатов» по итогам встречи, передает «РИА Новости».

Pres. Trump and North Korean leader Kim Jong Un meet for first time ahead of second summit in Hanoi.



Asked if he has walked back at all on the goal of denuclearization, Pres. Trump replies, "No." https://t.co/GYkuh4DeCY pic.twitter.com/ccSaNoiLKK — ABC News (@ABC) February 27, 2019

Кроме того, перед началом переговоров Трамп заявил о «невероятном» экономическом потенциале КНДР, развитию которого, по его словам, Вашингтон готов содействовать. «Я считаю, что у вас прекрасное будущее», — отметил президент США. Он также рассказал, что на четверг, 28 февраля у него запланирована «большая встреча» с Ким Чен Ыном, после которой, возможно, состоится пресс-конференция.

В столице Вьетнама 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Первый прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.