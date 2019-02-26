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Ким Чен Ын остановился в пентхаусе Фиделя Кастро в отеле Ханоя

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Фото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын остановился в отеле Melia Hanoi в центре вьетнамской столицы. На прошлой неделе сюда въехали более 100 сотрудников службы обеспечения безопасности КНДР.

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Ким Чен Ын будет проживать в президентском пентхаусе, прямо над которым расположена вертолетная площадка. В этом номере во время последнего визита во Вьетнам в 2003 году останавливался кубинский лидер Фидель Кастро.

Как передает ТАСС, движение по дорогам, ведущим к отелю, полностью перекрыто. Рядом с гостиницей находятся несколько броневиков служб безопасности Вьетнама.

Ранее в этот же день власти Вьетнама перекрыли для гражданского транспорта автотрассу от приграничной станции Донгданг до Ханоя, чтобы по ней мог проехать кортеж лидера КНДР. Автоколонна преодолела около 170 км. Трассу проверили саперы и службы безопасности.

Лидер КНДР передвигается во Вьетнаме на бронированном Mercedes S600 Pullman, на котором установлены только флаги КНДР и отсутствуют государственные регистрационные знаки.

За первым автомобилем также следует запасной лимузин — бронированный Mercedes Maybach, на котором также нет номеров и установлены флаги КНДР. Оба Mercedes доставили во Вьетнам на бронепоезде Ким Чен Ына.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу в Ханое 27–28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года.

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