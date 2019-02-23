Около 200 секретных агентов прибудут с Трампом во Вьетнам

Более 200 представителей Секретной службы США будут сопровождать американского президента Дональда Трампа во время визита во Вьетнам для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает онлайн-газета VnExpress.

Отмечается, что американских агентов доставят с военной базы США в Японии четыре самолета. Они прибудут в международный аэропорт Ханоя, куда на прошлой неделе уже направили несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III с вертолетом и двумя автомобилями, которыми Трамп будет пользоваться во Вьетнаме.

Ранее 23 февраля сообщалось, что президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить страну с официальным визитом. Приезд Ким Чен Ына ожидается в ближайшие дни.

В Ханое, столице Вьетнама, 27–28 февраля состоится вторая встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

По словам американского госсекретаря Майкла Помпео, Вашингтон надеется прийти к общему с Пхеньяном пониманию процесса денуклеаризации Корейского полуострова в ходе переговоров.

Первый саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре летом прошлого года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.