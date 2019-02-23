Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт. Об этом 22 февраля он написал в своем Twitter.

По словам президента, Келли на посту посла проделала огромную работу в Канаде. Он также выразил надежду, что под ее руководством США будут представлены на самом высоком уровне.

С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли, которая 9 октября объявила о своей отставке, не пояснив ее причин.

17 февраля американские СМИ написали, что причиной снятия кандидатуры представителя Госдепа Хизер Науэрт, которой предлагали занять должность постпреда, стала няня ее детей. Женщина, будучи гражданкой Ямайки, находилась в США нелегально, без рабочей визы.