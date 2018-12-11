Аппаратная интрига: Трамп начал ключевые перестановки в Белом доме

Дональд Трамп объявил об уходе руководителя своей администрации Джона Келли. На смену ему должен был прийти 36-летний Ник Айерс, возглавляющий аппарат вице-президента Соединенных Штатов, однако это назначение в итоге сорвалось. Смену главы аппарата и другие кадровые решения Трампа связывают с началом подготовки к президентским выборам 2020 года и его попытками собрать вокруг себя максимально лояльную команду. Насколько эффективным может оказаться приток «свежей крови» в Белый дом, разбирались «Известия».

«Вот идут молодые львы»

Как заявил президент США 8 декабря, глава его аппарата, генерал Корпуса морской пехоты Джон Келли, оставит свой пост до конца года. Трамп при этом не заявил напрямую о выходе Келли в отставку — возможно, его просто переместят на другую работу, хотя о конкретном месте работы для него информации пока не было.

трамп_1 Джон Келли Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В администрации Соединенных Штатов анонсировали и вероятного сменщика Келли — на его пост должен был прийти Ник Айерс, глава аппарата сотрудников вице-президента Майка Пенса. «Новый руководитель аппарата [президента] станет уже третьим человеком на этой должности менее чем за два года, что позволяет судить об экстраординарном уровне кадровой текучки среди наиболее высокопоставленных чиновников Белого дома», — отмечает в этой связи The Wall Street Journal. Примечательно, что за столь частую смену руководителей аппарата сам Трамп в 2012 году критиковал своего предшественника в Овальном кабинете — демократа Барака Обаму.

3 Chief of Staffs in less than 3 years of being President: Part of the reason why @BarackObama can't manage to pass his agenda. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2012 г.

На стыке рекламы и политики

Свою карьеру — и значительное состояние — Айерс сделал в сфере политической рекламы. Уже в 19 лет он бросил колледж, чтобы присоединиться к оказавшейся успешной предвыборной кампании Сонни Пердью, боровшегося за пост губернатора Джорджии. Пердью в администрации Трампа в итоге занял пост главы Минсельхоза, а также познакомил Ника с его будущей женой — своей троюродной сестрой Джейми Флойд. В браке пять лет назад у них родились тройняшки.

трамп_1 Президент США Дональд Трамп и Ник Айерс (справа) c женой и детьми Фото: REUTERS/Courtesy Vice President's office

В «нулевых» Айерс продолжал работать с губернаторами-республиканцами, возглавлял их ассоциацию (Republican Governors Association, RGA), что позволило объединению обрести не только дополнительный политический вес, но и ощутимо пополнить свою казну. Деятельность политконсультанта позволила и самому Нику улучшить свое финансовое состояние — для работы в правительстве ему пришлось продать основанную ранее компанию C5 Creative (агентство Reuters оценивает сделку в $5–25 млн); он также владеет сельскохозяйственными землями в Джорджии, стоимость которых составляет от $1,5 до $11 млн.

Сорвался с крючка

Впрочем, в понедельник стало окончательно ясно, что назначение Айерса не состоится. По информации СМИ, молодой специалист был готов проработать лишь три месяца с начала будущего года, а затем собирался вернуться к семье в Джорджию. Трампа, как пишет пресса, эти временные рамки (которые, кстати, изначально предлагал он сам) в итоге категорически не устроили — глава администрации нужен ему на гораздо более длительный срок с тем, чтобы выполнить важные функции в рамках подготовки к перевыборам менее чем через два года.

В любом случае, сомневавшихся в том, что возглавив администрацию Трампа, Айерс окажется на своем месте, хватало. Как писал портал Politico, «людей пугает возраст Ника и его репутация как молодого политического эрудита». Издание также приводило слова бывшего чиновника Белого дома, по выражению которого у Айерса «есть поддержка Джареда [Кушнера], Иванки [Трамп] и Пенса, однако помимо них сторонников у него немного».

Изолированный президент

Недовольство в отношении Келли появилось не в одночасье. По информации СМИ, генерал на посту главы аппарата Трампа создал по-военному четкую структуру движения информации и отчетности при том, что до его прихода администрация была «примером, возможно, самого бесшабашного Белого дома в современной президентской истории», отмечает WSJ, указывая, что при таком порядке президента «раздражала структура, которая, как он жаловался, оставила его в изоляции», а самого Келли «выводили из себя попытки Трампа уйти от выполнения новых протоколов».

Раздражение Трампа, человека и так не привыкшего к ограничениям, можно понять: при выстроенной Келли схеме даже работающие на президента родственники — его зять Джаред Кушнер и дочь Иванка — «начали докладывать Келли, а не президенту напрямую», пишет газета.

трамп_1 Ник Айерс (слева) и глава аппарата Белого дома Джон Келли Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

После отказа Айерса на пост Келли будут претендовать как минимум четверо кандидатов. Среди них WSJ называет члена палаты представителей конгресса Марка Медоуза из Северной Каролины, а также директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэйни. Агентство AP среди потенциальных кандидатов также указывает главу Минфина Стивена Мнучина и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

В любом случае Трамп, заявлявший о планах назвать имя претендента в начале недели, теперь говорит, что примет решение ближе к концу года — возможно, окончательный отказ Айерса от навязываемых ему условий застал главу государства врасплох. Вероятно, президент теперь будет подыскивать человека с большим жизненным опытом и политическим багажом: как отмечает журналист и писатель Крис Уиппл, «глава аппарата президента — это не просто руководитель кампании на выборах 2020 года», это человек, который «помимо прочего может войти в Овальный кабинет, закрыть дверь и говорить с президентом на равных».

И стар, и млад

Если вопрос со сменщиком Келли пока остается открытым, то решения по ряду других ключевых постов Трамп уже принял. В частности, на пост генпрокурора после отставки вызывавшего у Белого дома много негативных оценок Джеффа Сешнса, президент выдвинул кандидатуру 68-летнего Уильяма Барра. Последний уже был главой минюста и генпрокурором (в США эти два поста занимает одновременно один и тот же человек) — но более четверти века назад, в начале 1990-х годов, когда на эту должность его выдвинул президент Джордж Буш – старший.

Фото: justice.gov Уильям Барр

Пресса практически единодушно объяснила выбор такой кандидатуры тем, что Барр, в частности, выступает активно против «раскрутки» расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, а также изучает факты возможных ненадлежащих контактов самого Трампа и его окружения в период предвыборной борьбы.

Представителем совсем другого поколения является кандидат Трампа на должность постоянного представителя США при ООН. На этот пост, с которого уходит Никки Хейли, президент выдвинул родившуюся в 1970 году Хизер Науэрт, официального представителя Госдепартамента. Несмотря на объективные данные, в том числе способность эффективно действовать в роли коммуникатора, политического и тем более дипломатического опыта у нее по сути нет — в роли «говорящей головы» внешнеполитического ведомства она выступает только с апреля прошлого года.

Найти нужных людей

Фактическое отсутствие профильного опыта у Науэрт, до прихода в Госдеп сделавшей журналистскую карьеру на телевидении, и слишком долгий перерыв в госслужбе у Барра (после работы в команде Буша-старшего он в основном работал в крупных частных корпорациях), похоже, мало смущает их работодателя. Барр, который в случае его утверждения находящимся под контролем республиканцев сенатом, уже не раз доказывал свою лояльность действующему главе государства — например, когда поддержал его решение об увольнении главы ФБР Джеймса Коми в мае прошлого года. Голосование по его кандидатуре, вероятнее всего, пройдет уже в начале будущего года, когда конгресс в обновленном после ноябрьских выборов составе будет проводить свои первые заседания.

По оценке Дженнифер Псаки, многим запомнившейся своими яркими выступлениями на посту пресс-секретаря Белого дома и Госдепартамента при Обаме, кандидатуры Науэрт и Барра похожи тем, что просто удобны главе государства — эта «бесполезная характеристика», по словам соратников президента, «оказалась важнейшим для Дональда Трампа фактором в принятии кадровых решений».

Выбор кандидатуры работавшего с Бушем-старшим Барра — «политически умный ход» в тот момент, когда страна, независимо от политических взглядов, провожала в последний путь скончавшегося 30 ноября 41-го президента США. «Однако Барра не стоит принимать за кандидата с центристскими или умеренными взглядами, — предупреждает Псаки в колонке, опубликованной на сайте CNN. — Он ярый сторонник защиты тотальной президентской власти». У Барра «сложилась репутация сторонника теории предоставления президенту конституционных полномочий для действий без согласия конгресса и в обход законов», отмечает The New York Times.

Фото: Global Look Press /Liu Jie Хизер Науэрт

Присутствие на посту генпрокурора лояльного к президенту человека может, в частности, оказаться для Трампа незаменимым в том случае, если получившие контроль над палатой представителей демократы в будущем году всё же попробуют инициировать объявление президенту импичмента.

Назначение Науэрт, по мнению Псаки, ныне — вице-президента по коммуникациям Фонда Карнеги за международный мир, также призвано прежде всего позволить Трампу и его ближайшим соратникам проводить свою повестку. Постпред США в ООН «может публично атаковать администрацию, как это делала Никки Хейли, или служить неофициальным лидером дипломатического корпуса в Нью-Йорке — формировать повестку и быть лидером в ключевых дипломатических сношениях».

Однако Трамп, его помощник по нацбезопасности Джон Болтон и пришедший с поста директора ЦРУ госсекретарь Майк Помпео «не хотят, чтобы посол занималась этими вещами» — они стремятся «консолидировать властные полномочия и поддерживать имеющий прежде всего военный характер протекционистский подход к внешней политике, которого придерживаются они сами». Убедить будущего постпреда вести внешнеполитическую линию именно так, как видят ее на Пенсильвания-авеню, возможно, помогут и близкие отношения Науэрт с Иванкой Трамп и ее мужем, о которых напоминает NYT.

По оценке Псаки, каждое новое кадровое решение позволяет Трампу формировать свою команду из своих преданных сторонников (что, в общем-то, выглядит логично). Хуже другое — «риски для страны заключаются в том, что они всё больше и больше становятся группой поддержки, не имеющей желания перечить всё более испуганному и пребывающему не в себе президенту», уверена она.