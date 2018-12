Аппаратная интрига: Трамп начал ключевые перестановки в Белом доме

Дональд Трамп объявил об уходе руководителя своей администрации Джона Келли. На смену ему должен был прийти 36-летний Ник Айерс, возглавляющий аппарат вице-президента Соединенных Штатов, однако это назначение в итоге сорвалось. Смену главы аппарата и другие кадровые решения Трампа связывают с началом подготовки к президентским выборам 2020 года и его попытками собрать вокруг себя максимально лояльную команду. Насколько эффективным может оказаться приток «свежей крови» в Белый дом, разбирались «Известия».

Как заявил президент США 8 декабря, глава его аппарата, генерал Корпуса морской пехоты Джон Келли, оставит свой пост до конца года. Трамп при этом не заявил напрямую о выходе Келли в отставку — возможно, его просто переместят на другую работу, хотя о конкретном месте работы для него информации пока не было.

В администрации Соединенных Штатов анонсировали и вероятного сменщика Келли — на его пост должен был прийти Ник Айерс, глава аппарата сотрудников вице-президента Майка Пенса. «Новый руководитель аппарата [президента] станет уже третьим человеком на этой должности менее чем за два года, что позволяет судить об экстраординарном уровне кадровой текучки среди наиболее высокопоставленных чиновников Белого дома», — отмечает в этой связи The Wall Street Journal. Примечательно, что за столь частую смену руководителей аппарата сам Трамп в 2012 году критиковал своего предшественника в Овальном кабинете — демократа Барака Обаму.

3 Chief of Staffs in less than 3 years of being President: Part of the reason why @BarackObama can't manage to pass his agenda.