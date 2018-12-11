Аппаратная интрига: Трамп начал ключевые перестановки в Белом доме
Дональд Трамп объявил об уходе руководителя своей администрации Джона Келли. На смену ему должен был прийти 36-летний Ник Айерс, возглавляющий аппарат вице-президента Соединенных Штатов, однако это назначение в итоге сорвалось. Смену главы аппарата и другие кадровые решения Трампа связывают с началом подготовки к президентским выборам 2020 года и его попытками собрать вокруг себя максимально лояльную команду. Насколько эффективным может оказаться приток «свежей крови» в Белый дом, разбирались «Известия».
«Вот идут молодые львы»
Как заявил президент США 8 декабря, глава его аппарата, генерал Корпуса морской пехоты Джон Келли, оставит свой пост до конца года. Трамп при этом не заявил напрямую о выходе Келли в отставку — возможно, его просто переместят на другую работу, хотя о конкретном месте работы для него информации пока не было.
Джон Келли
В администрации Соединенных Штатов анонсировали и вероятного сменщика Келли — на его пост должен был прийти Ник Айерс, глава аппарата сотрудников вице-президента Майка Пенса. «Новый руководитель аппарата [президента] станет уже третьим человеком на этой должности менее чем за два года, что позволяет судить об экстраординарном уровне кадровой текучки среди наиболее высокопоставленных чиновников Белого дома», — отмечает в этой связи The Wall Street Journal. Примечательно, что за столь частую смену руководителей аппарата сам Трамп в 2012 году критиковал своего предшественника в Овальном кабинете — демократа Барака Обаму.
3 Chief of Staffs in less than 3 years of being President: Part of the reason why @BarackObama can't manage to pass his agenda.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2012 г.
На стыке рекламы и политики
Свою карьеру — и значительное состояние — Айерс сделал в сфере политической рекламы. Уже в 19 лет он бросил колледж, чтобы присоединиться к оказавшейся успешной предвыборной кампании Сонни Пердью, боровшегося за пост губернатора Джорджии. Пердью в администрации Трампа в итоге занял пост главы Минсельхоза, а также познакомил Ника с его будущей женой — своей троюродной сестрой Джейми Флойд. В браке пять лет назад у них родились тройняшки.
Президент США Дональд Трамп и Ник Айерс (справа) c женой и детьми
В «нулевых» Айерс продолжал работать с губернаторами-республиканцами, возглавлял их ассоциацию (Republican Governors Association, RGA), что позволило объединению обрести не только дополнительный политический вес, но и ощутимо пополнить свою казну. Деятельность политконсультанта позволила и самому Нику улучшить свое финансовое состояние — для работы в правительстве ему пришлось продать основанную ранее компанию C5 Creative (агентство Reuters оценивает сделку в $5–25 млн); он также владеет сельскохозяйственными землями в Джорджии, стоимость которых составляет от $1,5 до $11 млн.
Сорвался с крючка
Впрочем, в понедельник стало окончательно ясно, что назначение Айерса не состоится. По информации СМИ, молодой специалист был готов проработать лишь три месяца с начала будущего года, а затем собирался вернуться к семье в Джорджию. Трампа, как пишет пресса, эти временные рамки (которые, кстати, изначально предлагал он сам) в итоге категорически не устроили — глава администрации нужен ему на гораздо более длительный срок с тем, чтобы выполнить важные функции в рамках подготовки к перевыборам менее чем через два года.
В любом случае, сомневавшихся в том, что возглавив администрацию Трампа, Айерс окажется на своем месте, хватало. Как писал портал Politico, «людей пугает возраст Ника и его репутация как молодого политического эрудита». Издание также приводило слова бывшего чиновника Белого дома, по выражению которого у Айерса «есть поддержка Джареда [Кушнера], Иванки [Трамп] и Пенса, однако помимо них сторонников у него немного».
Изолированный президент
Недовольство в отношении Келли появилось не в одночасье. По информации СМИ, генерал на посту главы аппарата Трампа создал по-военному четкую структуру движения информации и отчетности при том, что до его прихода администрация была «примером, возможно, самого бесшабашного Белого дома в современной президентской истории», отмечает WSJ, указывая, что при таком порядке президента «раздражала структура, которая, как он жаловался, оставила его в изоляции», а самого Келли «выводили из себя попытки Трампа уйти от выполнения новых протоколов».
Раздражение Трампа, человека и так не привыкшего к ограничениям, можно понять: при выстроенной Келли схеме даже работающие на президента родственники — его зять Джаред Кушнер и дочь Иванка — «начали докладывать Келли, а не президенту напрямую», пишет газета.
Ник Айерс (слева) и глава аппарата Белого дома Джон Келли
После отказа Айерса на пост Келли будут претендовать как минимум четверо кандидатов. Среди них WSJ называет члена палаты представителей конгресса Марка Медоуза из Северной Каролины, а также директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэйни. Агентство AP среди потенциальных кандидатов также указывает главу Минфина Стивена Мнучина и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.
В любом случае Трамп, заявлявший о планах назвать имя претендента в начале недели, теперь говорит, что примет решение ближе к концу года — возможно, окончательный отказ Айерса от навязываемых ему условий застал главу государства врасплох. Вероятно, президент теперь будет подыскивать человека с большим жизненным опытом и политическим багажом: как отмечает журналист и писатель Крис Уиппл, «глава аппарата президента — это не просто руководитель кампании на выборах 2020 года», это человек, который «помимо прочего может войти в Овальный кабинет, закрыть дверь и говорить с президентом на равных».
И стар, и млад
Если вопрос со сменщиком Келли пока остается открытым, то решения по ряду других ключевых постов Трамп уже принял. В частности, на пост генпрокурора после отставки вызывавшего у Белого дома много негативных оценок Джеффа Сешнса, президент выдвинул кандидатуру 68-летнего Уильяма Барра. Последний уже был главой минюста и генпрокурором (в США эти два поста занимает одновременно один и тот же человек) — но более четверти века назад, в начале 1990-х годов, когда на эту должность его выдвинул президент Джордж Буш – старший.
Пресса практически единодушно объяснила выбор такой кандидатуры тем, что Барр, в частности, выступает активно против «раскрутки» расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, а также изучает факты возможных ненадлежащих контактов самого Трампа и его окружения в период предвыборной борьбы.
Представителем совсем другого поколения является кандидат Трампа на должность постоянного представителя США при ООН. На этот пост, с которого уходит Никки Хейли, президент выдвинул родившуюся в 1970 году Хизер Науэрт, официального представителя Госдепартамента. Несмотря на объективные данные, в том числе способность эффективно действовать в роли коммуникатора, политического и тем более дипломатического опыта у нее по сути нет — в роли «говорящей головы» внешнеполитического ведомства она выступает только с апреля прошлого года.
Найти нужных людей
Фактическое отсутствие профильного опыта у Науэрт, до прихода в Госдеп сделавшей журналистскую карьеру на телевидении, и слишком долгий перерыв в госслужбе у Барра (после работы в команде Буша-старшего он в основном работал в крупных частных корпорациях), похоже, мало смущает их работодателя. Барр, который в случае его утверждения находящимся под контролем республиканцев сенатом, уже не раз доказывал свою лояльность действующему главе государства — например, когда поддержал его решение об увольнении главы ФБР Джеймса Коми в мае прошлого года. Голосование по его кандидатуре, вероятнее всего, пройдет уже в начале будущего года, когда конгресс в обновленном после ноябрьских выборов составе будет проводить свои первые заседания.
По оценке Дженнифер Псаки, многим запомнившейся своими яркими выступлениями на посту пресс-секретаря Белого дома и Госдепартамента при Обаме, кандидатуры Науэрт и Барра похожи тем, что просто удобны главе государства — эта «бесполезная характеристика», по словам соратников президента, «оказалась важнейшим для Дональда Трампа фактором в принятии кадровых решений».
Выбор кандидатуры работавшего с Бушем-старшим Барра — «политически умный ход» в тот момент, когда страна, независимо от политических взглядов, провожала в последний путь скончавшегося 30 ноября 41-го президента США. «Однако Барра не стоит принимать за кандидата с центристскими или умеренными взглядами, — предупреждает Псаки в колонке, опубликованной на сайте CNN. — Он ярый сторонник защиты тотальной президентской власти». У Барра «сложилась репутация сторонника теории предоставления президенту конституционных полномочий для действий без согласия конгресса и в обход законов», отмечает The New York Times.
Присутствие на посту генпрокурора лояльного к президенту человека может, в частности, оказаться для Трампа незаменимым в том случае, если получившие контроль над палатой представителей демократы в будущем году всё же попробуют инициировать объявление президенту импичмента.
Назначение Науэрт, по мнению Псаки, ныне — вице-президента по коммуникациям Фонда Карнеги за международный мир, также призвано прежде всего позволить Трампу и его ближайшим соратникам проводить свою повестку. Постпред США в ООН «может публично атаковать администрацию, как это делала Никки Хейли, или служить неофициальным лидером дипломатического корпуса в Нью-Йорке — формировать повестку и быть лидером в ключевых дипломатических сношениях».
Однако Трамп, его помощник по нацбезопасности Джон Болтон и пришедший с поста директора ЦРУ госсекретарь Майк Помпео «не хотят, чтобы посол занималась этими вещами» — они стремятся «консолидировать властные полномочия и поддерживать имеющий прежде всего военный характер протекционистский подход к внешней политике, которого придерживаются они сами». Убедить будущего постпреда вести внешнеполитическую линию именно так, как видят ее на Пенсильвания-авеню, возможно, помогут и близкие отношения Науэрт с Иванкой Трамп и ее мужем, о которых напоминает NYT.
По оценке Псаки, каждое новое кадровое решение позволяет Трампу формировать свою команду из своих преданных сторонников (что, в общем-то, выглядит логично). Хуже другое — «риски для страны заключаются в том, что они всё больше и больше становятся группой поддержки, не имеющей желания перечить всё более испуганному и пребывающему не в себе президенту», уверена она.