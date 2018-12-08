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Трамп назвал своего кандидата на пост главы Объединенного комитета начальников штабов

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Милли заменит на посту генерала Джо Данфорда, написал Трамп. Дата кадровой перестановки будет объявлена позже, подчеркнул президент.

Ранее 8 декабря о намерении Трампа назначить Милли на этот пост сообщила газета The Washington Post. Министр обороны Джеймс Мэттис выдвигал другую кандидатуру — руководителя штаба ВВС Дэвида Гольдфрейна. Издание отмечает, что решение Трампа не согласиться с главой Пентагона — нетипичный случай.

Предложенного президентом кандидата должен также утвердить сенат. Срок его полномочий составляет два года, однако в мирное время возможно повторное утверждение два раза.

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