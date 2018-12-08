Трамп назвал своего кандидата на пост главы Объединенного комитета начальников штабов
Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Милли заменит на посту генерала Джо Данфорда, написал Трамп. Дата кадровой перестановки будет объявлена позже, подчеркнул президент.
Ранее 8 декабря о намерении Трампа назначить Милли на этот пост сообщила газета The Washington Post. Министр обороны Джеймс Мэттис выдвигал другую кандидатуру — руководителя штаба ВВС Дэвида Гольдфрейна. Издание отмечает, что решение Трампа не согласиться с главой Пентагона — нетипичный случай.
Предложенного президентом кандидата должен также утвердить сенат. Срок его полномочий составляет два года, однако в мирное время возможно повторное утверждение два раза.