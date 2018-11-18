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Трамп заявил о планах по кадровым перестановкам в администрации

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил о планах сменить нескольких высокопоставленных сотрудников своей администрации.

«У меня есть три, или четыре, или пять постов, насчет которых я думаю», — рассказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 18 ноября. Также он отметил, что, возможно, ограничится двумя перестановками.

Помимо этого, Трамп добавил, что допускает отставку министра внутренней безопасности страны Кирстен Нильсен. «Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была куда жестче (в ситуации. — Ред.) с границей с Мексикой. Куда жестче», — отметил Трамп.

Отмечается, что президент США отказался повторить прежде высказанные заявления, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своей должности до 2020 года.

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