От пилота до президента: в США умер Джордж Буш-старший

В Хьюстоне на 95-м году жизни скончался бывший глава американской администрации Джордж Буш-старший. За единственный срок в президентском кресле он успел реализовать несколько крупнейших международных проектов по обе стороны Атлантики, но так и не смог в полной мере ответить на запросы рядовых американцев. О «вожаке» одной из самых известных политических династий в современной истории США — в материале «Известий».

Состоявшийся сын состоятельных родителей

Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 года в штате Массачусетс. Отец Джорджа, Прескотт Шелдон Буш, был партнером основанной еще в 1818 году нью-йоркской финансовой фирмы Brown Brothers Harriman & Co., видным деятелем Республиканской партии. Мать — Дороти Уокер — происходила из семьи банкиров. Проблем с достатком в семье не было, в том числе и в годы Великой депрессии, которые будущий президент провел в Гринвиче в Коннектикуте (этот штат в период с 1952 по 1963 год его отец представлял в сенате Конгресса США).

GeorgeBush1 Будущий США Джордж Буш со своими товарищами на военно-морской базе в Форт-Лодердейле в июле 1944 года (четвертый в верхнем ряду) Фото: Global Look Press/Consolidated White House

В 1936 году Джордж Буш поступил в военное училище — Академию Филлипса в Эндовере, по окончании которой поступил в Военно-морские силы, где прошел летную подготовку. В годы Второй мировой служил летчиком на торпедоносце, в 1944-м был сбит японскими зенитчиками и вскоре после десантирования на воду был подобран в море американской подлодкой.

Вернувшись с войны, в январе 1945 Буш женился на Барбаре Пирс, с которой познакомился на танца. В браке у них родилось шестеро детей (позднее Джордж и Барбара обзавелись еще 17 внуками и 7 правнуками), и супружеский стаж этой пары впоследствии стал рекордным по продолжительности для всех «первых семей Америки» (Барбара Буш умерла в апреле этого года).

Через три года Буш окончил Йельский университет и отправился в Техас, где началась его карьера в нефтяной отрасли — сперва в качестве сотрудника Dresser Industries, чуть позднее — уже в роли совладельца Zapata Petroleum. Успешная работа фирмы позволила молодому предпринимателю заработать первый в его жизни миллион долларов.

Методом проб и ошибок

Началом политической карьеры Буша можно считать 1963 год, когда он был избран председателем комитета Республиканской партии в округе Харрис. Тогда же на него обратили внимание партийные боссы Техаса, и уже на будущий год, с подачи президента Ричарда Никсона, Буш поборолся за место в американском сенате с добивавшимся переизбрания демократом Ральфом Ярборо. Впрочем, пробиться в верхнюю палату Конгресса не удалось — Буш проиграл, набрав 43% голосов.

GeorgeBush2 Президент США Джеральд Форд на встрече с главой ЦРУ Джорджем Бушем в декабре 1975 Фото: Global Look Press/Consolidated David Hume Kennerly

Уже в 1966-м Джордж Буша все же попал на Капитолийский холм, пройдя в палату представителей Конгресса. Через четыре года, опять же по настоянию Никсона, он, отказавшись от кресла конгрессмена, вновь избирался в сенат — и вновь проиграл.

В 1971 году Буш стал постпредом США при ООН. На этом поприще у него тоже не все и не всегда складывалось гладко. Так, несмотря на усилия Вашингтона, Генеральная Ассамблея исключила из состава Организации Объединенных Наций Тайвань, который для Соединенных Штатов был важным стратегическим союзником. Помешать вхождению Китая в ООН США, несмотря на право вето в Совете Безопасности, также не смогли. Как отмечал в беседе с RT кандидат политических наук, доцент МГУ Василий Кашин, именно в 1971 году наступил важный поворотный момент, и в это время КНР уже имела «критическую базу международной поддержки», что и позволило обновить состав Организации. Во многом эта ситуация способствовала началу нормализации отношений между Пекином и Вашингтоном, хотя официально дипотношения между Китаем и Соединенными Штатами были установлены только в 1979-м.

20150306_gaf_u39_260 41-й президент США Джордж Буш – старший умер 30 ноября в Хьюстоне. Он был вице-президентом при Рональде Рейгане в 1981–1989 годах, а в 1989-м политика избрали президентом США. На этом посту Джордж Буш – старший провел четыре года Фото: Global Look Press/Howard L. Sachs 2018-12-01T051308Z_1349192030_RC1764BADFF0_RTRMADP_3_PEOPLE-BUSH Во время Второй мировой войны Джордж Буш был зачислен в военно-морской флот. В 1943 году он получил младший офицерский чин и стал самым молодым летчиком военно-морской авиации Фото: REUTERS/HANDOUT 2018-12-01T051832Z_1815843428_RC1C08E28E30_RTRMADP_3_PEOPLE-BUSH

В 1980 году Джордж Буш – старший впервые пытался выдвинуть свою кандидатуру в президенты США, но уступил Рональду Рейгану на предварительных выборах. Тем не менее он принял предложение Рейгана баллотироваться в вице-президенты. После победы республиканцев на ноябрьских выборах 1980 года Буш стал вице-президентом США. На фото: Рональд Рейган и Джордж Буш – старший в сопровождении своих жен во время президентского обеда в Вашингтоне Фото: REUTERS/HANDOUT 2018-12-01T052633Z_1488395653_RC1F8D5C8940_RTRMADP_3_PEOPLE-BUSH Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и вице-президент США Джордж Буш на крыльце его резиденции в Вашингтоне, ноябрь 1986 года Фото: REUTERS/C. Combes 2018-12-01T052506Z_322110401_RC1811E8B520_RTRMADP_3_PEOPLE-BUSH Джоржд Буш в Белом доме во время обращения к войскам США перед операцией «Щит в пустыне», август 1990 года Фото: REUTERS/Gary Cameron 2018-12-01T051958Z_1727418518_RC1E8DEA5580_RTRMADP_3_PEOPLE-BUSH

Итогом правления Буша прежде всего принято считать улучшение отношений с СССР. Джордж Буш проводил несколько встреч с Михаилом Горбачевым, а в 1992 году Буш-старший и Борис Ельцин подписали документ, означавший полное прекращение холодной войны между государствами. На фото: Джордж Буш – старший и Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве, 1991 год Фото: REUTERS/Rick Wilking 2018-12-01T052357Z_122724778_RC19BD108E00_RTRMADP_3_PEOPLE-BUSH Президент США Джордж Буш и римский папа Иоанн Павел II в Ватикане, ноябрь 1991 года Фото: REUTERS/Rick Wilking 2018-12-01T051950Z_1626644728_RC18302C4F70_RTRMADP_3_PEOPLE-BUSH Джордж Буш на американском авианосце, названным в его честь, октябрь 2006 года Фото: REUTERS/Kevin Lamarque 2018-12-01T052119Z_1670968421_RC1A71000770_RTRMADP_3_PEOPLE-BUSH Джордж Буш и его супруга Барбара Буш, декабрь 2008 года Фото: REUTERS/Larry Downing 2018-12-01T050358Z_1146273350_RC1B6D0AD640_RTRMADP_3_USA-BUSH

Джордж Буш – старший — отец 43-го президента США Джорджа Уокера Буша и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша. На фото: Джордж Буш – старший вместе со своим сыном Джорджем Бушем – младшим, август 2008 года Фото: REUTERS/Larry Downing

В 1973 году Буш стал главой Национального комитета Республиканской партии по инициативе Ричарда Никсона, который на фоне начинающегося Уотергейтского скандала дорабатывал в Белом доме свои последние месяцы (Буш, кстати, был одним из политиков, призывавших к отставке президента). Сменивший Никсона в Овальном кабинете Джеральд Форд, учитывая опыт Буша в ООН, назначил его послом в Пекине, а вскоре сделал главой Центрального разведывательного управления. Основной задачей на посту директора ЦРУ было восстановление подорванного чередой скандалов доверия общества к этой спецслужбе. За год работы во главе управления Буш также отметился работой по реализации планов по свержению неугодных Вашингтону режимов в странах Латинской Америки. Эту политику власти Соединенных Штатов объясняли необходимостью борьбы с исходившей из региона «красной угрозой» — вероятностью распространения влияния коммунистических или околокоммунистических сил.

Путь в Белый дом

В 1979 году Буш решил поучаствовать в президентских выборах. Ради этого в течение года он побывал на 850 предвыборных и других политических мероприятиях и проделал на самолете путь общей протяженностью свыше 400 тыс. км. Впрочем, на важных первичных партийных выборах в Нью-Гэмпшире он с треском проиграл Рональду Рейгану, которому позднее уступил победу и на праймериз в других штатах и в итоге вышел из гонки. Рейган, впрочем, зла на недавнего оппонента, видимо, не держал и предложил ему идти на выборы в качестве вице-президента. В этой роли после победы республиканцев Буш в итоге и попал в Белый дом.

GeorgeBush3 Президент Рейган и вице-президент Буш с супругами Фото: REUTERS/George Bush Presidential Library and Museum

Рейгану удалось добиться переизбрания, и вместе с ним Буш провел в администрации США восемь лет. За это время вице-президент трижды побывал в Москве на похоронах стремительно менявшихся советских лидеров — в ноябре 1982-го не стало Леонида Брежнева, в феврале 1984-го — Юрия Андропова, в марте 1985-го — его преемника Константина Черненко. В июле 1985 года Буш попробовал себя в роли главы государства – Рейгану делали операцию, и на время его недееспособности и.о. президента был вице-президент. Впрочем, его «правление» продолжалось всего около восьми часов.

На выборах 1988 года Бушу, наконец, удалось добиться победы и вернуться в Белый дом уже в главы государства — своего соперника Майкла Дукакиса он одолел, став лидером в 40 штатах и получив поддержку в общей сложности 54% избирателей (она трансформировалась в голоса 426 выборщиков).

От Панамы до СССР

Наиболее заметными шагами Буша-старшего на президентском посту стали его инициативы в международной политике — благо, опыт работы в этой сфере уже был накоплен. В частности, в декабре 1989 года Соединенные Штаты провели успешную операцию в Панаме, главным итогом которой стало свержение режима Мануэля Норьеги. Примечательно, что у Норьеги были «продолжавшиеся десятилетиями невообразимые отношения с США, которые менялись от роли готового к сотрудничеству союзника и информатора американских антинаркотических и разведывательных служб до скрытного врага, продающего секреты политическими врагам США в Западом полушарии и дающего наводки наркокартелям», отмечала The New York Times в материале о смерти бывшего диктатора в мае прошлого года.

GeorgeBush4 Президент США Джордж Буш среди морпехов США и бойцов Британской 7-й бронетанковой бригады во время визита в саудовскую пустыню в 1990 году Фото: REUTERS/Rick Wilking

На период президентства Буша-старшего пришлось и знаковое для двухполярного мира событие — падение Берлинской стены, разделявшей не только Германию, но и две политические системы. Со знаменитым лозунгом «Господин Горбачев, разрушьте эту стену!», выступил еще Рейган в июне 1987-го, однако произошло это уже при его преемнике, в ноябре 1989 года. В результате Буша-старшего часто называют одним из людей, которые положили конец «холодной войне».

Еще одним рубежным этапом в годы правления Буша-старшего стала война в Персидском заливе — в январе 1991-го президент отдал приказ о начале авиаударов, призванных добиться от Ирака вывода войск из Кувейта. Операция «Буря в пустыне» до сих пор считается одной из основных заслуг Буша-старшего. Правда, справиться с режимом Саддама Хусейна удалось только уже его сыну — Джорджу Бушу-младшему, 43-му президенту США, через 10 с лишним лет. Основания для начала вторжения, впрочем, во втором случае оказались еще менее правдоподобными, чем в первом.

В переходе от конфронтации к выстраиванию отношений США с Советским Союзом — как основным идеологическим противником — Буш-старший сыграл важнейшую роль. Прежде всего, ему и руководству СССР и России удалось достичь важнейших договоренностей в области нераспространения наступательных вооружений — главным итогом соответствующих консультаций стал Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а в 1993 году, уже в самом конце президентского срока Буша — и СНВ-2. Первый документ американский лидер подписывал с президентом СССР Михаилом Горбачевым, второй — уже с президентом России Борисом Ельциным. В том, что Советский Союз распался, а на обломках одной державы возникло новое государство, многие тоже видят заслугу американского президента.

Экономика подвела

При том, что результаты дипломатической и геополитической деятельности администрации Буша-старшего были налицо, то во внутриполитических делах ситуация обстояла совсем не так радужно. Безработица в США достигла рекордных уровней, с негативными последствиями рейганомики справиться так и не удалось — бюджетный дефицит заметно вырос. Кроме того, Бушу не удалось сдержать и одно из своих предвыборных обещаний — в ходе компании он говорил, что налоги повышаться не будут.

GeorgeBush5 Джордж буш во время избирательной компании в 1992 году Фото: REUTERS/Gary Cameron

Провалом экономической политики президента-республиканца не преминул воспользоваться Билл Клинтон. Один из трех слоганов, который для кандидата демократов на выборах 1992 года разработал стратег его предвыборного штаба Джеймс Карвилл, звучал как «Дело в экономике, дурачок!». Вообще-то фраза предназначалась только для «внутреннего круга» кандидата, но со временем была предана огласке и, возможно, помогла Клинтону одолеть на выборах и Буша-старшего, и нечасто встречающегося в американской политике третьего претендента на президентский пост — независимого кандидата Росса Перо. «Выгнать» недавнего губернатора Арканзаса из Белого дома смог только Буш-младший (поговаривали, впрочем, что отец был бы больше рад, если бы кресло в Овальном кабинете занял другой его сын — Джеб Буш, бывший в 1999-2007 годах губернатором Флориды).

«Настоящий партнер»

После кончины Буша-старшего со словами соболезнования и оценками масштаба его личности высказались как его сторонники, так и политические оппоненты. Нынешний американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter отметил его «обезоруживающую мудрость», экс-президент Барак Обама назвал Буша «патриотом и скромным служителем своей страны». А вот The New York Times, которая последовательно критикует Трампа, даже в редакционной статье, посвященной кончине экс-президента, не смогла удержаться от сравнения двух лидеров: «Один — снисходительный и умеренный, другой — грубый и тщеславный; один рассудительный, другой — импульсивный; один уравновешенный, другой — без руля и без ветрил».

Gbush6 Экс-президент Буш-старший отметил свое 85-летие прыжком с парашютом Фото: REUTERS/U.S. Army Parachute Team

«Настоящим партнером» назвал Буша-старшего Михаил Горбачев. В интервью «Интерфаксу» он напомнил, что они с американским визави руководили двумя мировыми державами в «драматическое время, потребовавшее ото всех огромной ответственности». «Итогом стало прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений», — добавил Горбачев.

О роли Буша-старшего для отношений с Россией написал в своем Facebook и председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. По словам сенатора, именно в ходе встречи Буша и Ельцина в феврале 1992 года «стороны сделали историческое заявление о том, что больше не считают друг друга потенциальными противниками». «Легко увидеть, как далеко мы откатились сегодня от «эпохи Буша»», — посетовал сенатор. «В целом явно не худший президент США в контексте наших двусторонних отношений, — подчеркнул Косачев. — Таким его и запомним».