Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома

Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли в конце года покинет свой пост. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Кандидатура нового руководителя аппарата будет озвучена в ближайшие несколько дней, приводит слова Трампа ТАСС.

Глава государства добавил, что очень ценит службу Келли.

Ранее 8 декабря Трамп назвал имя своего кандидата на пост главы Объединенного комитета начальников штабов. Это генерал Марк Милли. Президент пояснил, что Милли заменит уходящего в отставку Джо Данфорда, но точная дата кадровой перестановки пока не известна.