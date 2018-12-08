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Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли в конце года покинет свой пост. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Кандидатура нового руководителя аппарата будет озвучена в ближайшие несколько дней, приводит слова Трампа ТАСС.

Глава государства добавил, что очень ценит службу Келли.

Ранее 8 декабря Трамп назвал имя своего кандидата на пост главы Объединенного комитета начальников штабов. Это генерал Марк Милли. Президент пояснил, что Милли заменит уходящего в отставку Джо Данфорда, но точная дата кадровой перестановки пока не известна.

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