Трамп признался в любви Франции и демонстрантам

Президент США Дональд Трамп признался в любви Франции, где в субботу проходит общенациональная акция против повышения цен на топливо, а ее участники якобы желают такого лидера, как он.

В своем очередном твите глава Белого дома увязал происходящее в республике с Парижским соглашением по климату, которое, по его мнению, «не слишком хорошо сработало» не только для Парижа.

«Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира, для того чтобы сохранить окружающую среду. Скандируют «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — написал Трамп в Twitter.

Массовые протесты проходят в разных регионах Французской Республики с середины ноября. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих желтых жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом местных водителей.

5 декабря сообщалось, что власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило. Теперь многие требуют отмены и других реформ, а также отставки президента Франции Эмманюэля Макрона и правительства.

В тот же день Трамп заявил, что масштабные протесты «желтых жилетов» свидетельствуют о правильности решения Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату. Этот документ президент США назвал ошибочным, так как он «повышает цену на энергию для ответственных стран», напоминает «Газета.ру».

8 декабря очередная общенациональная демонстрация французских активистов обернулась столкновениями с полицией в Париже, где против митингующих применили слезоточивый газ и водометы. По данным на вечер субботы, в ходе беспорядков в столице республики пострадали не менее 30 человек.