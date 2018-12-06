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Левые партии Франции выразят вотум недоверия правительству

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Представители левых партий французского парламента договорились выразить вотум недоверия правительству страны.

Огни Парижа: «желтые жилеты» выдвигают новые требования властям
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Представители Социалистической партии, коммунистов и «Непокорившейся Франции» приняли решение на фоне происходящего в республике кризиса, передает 6 декабря телеканал BFM TV.

Массовые протесты начались во Франции в середине ноября, их вызвало решение правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо. Движение получило название «желтые жилеты» в честь неотъемлемого атрибута французских водителей.

1 декабря во время акции в Париже полиция задержала не менее 255 человек. Демонстранты громили витрины магазинов, строили баррикады, поджигали машины, закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.

4 декабря власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев. Национальное собрание одобрило предложение правительства.

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