Власти Франции ввели мораторий на рост цен на топливо

Власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев на фоне многотысячных протестов по всей стране. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 4 декабря.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что введение моратория является одним из условий представителей протестного движения «желтые жилеты». Он подчеркнул, что никакие налоги не стоят раскола в обществе. «Эти решения должны привести к миру и спокойствию в стране. Они должны нам помочь начать настоящий диалог по всей стране по всем вопросам, которые были выражены», — сказал Филипп.

«Я услышал гнев французов», — цитирует слова французского премьера агентство. По его словам, настало время наладить диалог с протестующими. «Я глубоко убежден в том, что если французы соберутся за столом переговоров, то можно будет найти решения. И именно это я предлагаю», — заявил глава правительства.

Помимо этого, французский премьер сообщил, что в стране не будут меняться цены на электроэнергию и газ, пока французское правительство будет вести переговоры с «желтыми жилетами» в течение зимы.

«Французы, надевшие желтые жилеты, хотят, чтобы налоги снижались, а работа — оплачивалась <…> Этого же хотим и мы», — отметил в своем выступлении Филипп.

В то же время представители движения назвали принятые меры недостаточными. «Это не то, чего мы хотим. Мы хотим не моратория, а отмены роста налога на топливо», — цитируют «РИА Новости» Бенжамена Коши. Многие СМИ называют его одним из официальных представителей протестующих.

Массовые протесты начались во Франции после решения правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо. Движение получило название «желтые жилеты» в честь неотъемлемого атрибута французских водителей — желтого светоотражающего жилета.

Во время акции в Париже полиция задержала не менее 255 человек. Демонстранты громили витрины магазинов, строили баррикады, поджигали машины, а также закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями. В МВД сообщили, что по всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибло не менее трех человек.

Правительство Франции планирует повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы в 2019 году. Цены на бензин во Франции с 1 января должны были вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо уже возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

4 декабря стало известно, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордного минимума. Его действиями оказались довольны лишь 23% жителей страны. В то же время рейтинг соперницы Макрона на президентских выборах от националистической партии «Национальный блок» Марин Ле Пен повысился и составил 33%.