В Марселе после демонстраций «желтых жилетов» погибла женщина

Во французском Марселе скончалась 80-летняя женщина после того, как во время демонстрации «желтых жилетов» ей в лицо попала граната со слезоточивым газом. Об этом 3 декабря сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Отмечается, что женщина умерла в воскресенье. В тот момент, когда ее задело гранатой, она находилась у себя дома и закрывала ставни. После этого ее отвезли в больницу, но позже она скончалась в операционной. Прокурор Марселя Ксавье Тарабо уточнил, что женщина умерла от «операционного шока».

2 декабря сообщалось, что во Франции во время столкновений несогласных с повышением цен на топливо и полиции погибло не менее трех человек. Все они погибли в результате случившихся ДТП.