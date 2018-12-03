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В Марселе после демонстраций «желтых жилетов» погибла женщина

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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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Во французском Марселе скончалась 80-летняя женщина после того, как во время демонстрации «желтых жилетов» ей в лицо попала граната со слезоточивым газом. Об этом 3 декабря сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Отмечается, что женщина умерла в воскресенье. В тот момент, когда ее задело гранатой, она находилась у себя дома и закрывала ставни. После этого ее отвезли в больницу, но позже она скончалась в операционной. Прокурор Марселя Ксавье Тарабо уточнил, что женщина умерла от «операционного шока».

2 декабря сообщалось, что во Франции во время столкновений несогласных с повышением цен на топливо и полиции погибло не менее трех человек. Все они погибли в результате случившихся ДТП.

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