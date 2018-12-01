Во Франции протестующие заблокировали проезд к аэропорту Ниццы

Манифестанты в желтых жилетах заблокировали круговой перекресток при въезде к двум терминалам аэропорта Ниццы. Об этом 1 декабря сообщает местная газета Nice-Matin.

По данным издания, общее число протестующих составляет около 300 человек. Дорога к воздушной гавани была полностью перекрыта в 11:10 по местному времени (13:10 мск). Полицейские не разгоняли толпу и после переговоров убедили протестующих частично открыть проезд, так как пробка начинала разрастаться.

Массовые акции протеста движения «желтых жилетов» проходят по всей стране уже третью неделю. Причиной недовольства манифестантов является рост цен на топливо, а также решением правительства повысить налог на вредные выбросы. Сообщения о забастовках поступают из города Страсбург на северо-востоке Франции и города Нант на западе страны, где массовые акции протеста также проходят у аэропорта.

В то же время в столице страны в районе Елисейских полей идут ожесточенные столкновения между агрессивно настроенными молодыми людьми в масках и полицией. Число задержанных на данный момент превысило 100 человек.