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Ущерб от протестов «желтых жилетов» подсчитали во Франции

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Фото: TASS/ZUMA/Yann Bohac
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Затишье перед бурей: на улицах Парижа готовятся к новым протестам
Корреспондент «Известий» побывал на месте, где еще в выходные люди жгли покрышки

Акции протеста «желтых жилетов» в Париже нанесли ущерб гостиницам примерно в €11 млн. В минувшие выходные доходы отелей упали на 40–50% по сравнению с 2017 годом.

Большое количество гостиничных броней было отменено после начала столкновений между демонстрантами и полицией. В основном отмены сделаны туристами, планирующими провести выходные или Новый год в Париже, пишет «Газета.ру».

По меньшей мере 409 французов пострадали, в том числе 28 представителей власти, в ходе демонстраций против повышения цен на бензин и роста налогов на топливо.

Акции протеста, в которых принимает участие более 20 тыс. человек, проходят во Франции с 17 ноября. В знак несогласия с планами властей демонстранты в желтых жилетах блокируют дороги, а также затрудняют доступ к торговым центрам и фабрикам.

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