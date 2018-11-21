Мотоциклист погиб во Франции в ходе протестов «желтых жилетов»

Скончался мотоциклист, попавший в ДТП во время манифестации «желтых жилетов» во Франции. Инцидент произошел 19 ноября вблизи города Порт-ле-Валанс.

Водитель самосвала, который стоял в образовавшемся из-за перекрытия демонстрантами дороги заторе, попытался развернуться через разделительную сплошную линию.

Мотоциклист, который ехал между рядами, не заметил этого и на значительной скорости врезался в грузовик. После этого он был доставлен в госпиталь, передает AFP.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 409 французов пострадали, в том числе 28 представителей власти, в ходе демонстраций против повышения цен на бензин и роста налогов на топливо.

Акции протеста начались на всей территории Франции утром в субботу, 17 ноября, и завершились спустя сутки. В знак несогласия с планами властей демонстранты в желтых жилетах блокировали дороги.