Прямой эфир

Желтый уровень угрозы: Франция погрузилась в революционное прошлое

Протесты против повышения цен на топливо переросли в общее недовольство политикой Эммануэля Макрона
0
Фото: TASS/AP/Michel Euler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Францию охватила волна беспрецедентных протестов, которая уже получила название «Революции желтых жилетов». В выходные на улицы французских городов в знак протеста против повышения цен на топливо вышли более сотни тысяч человек. Позднее недовольство масс переросло в общее возмущение политикой нынешнего хозяина Елисейского дворца. Глава французского МВД счел, что протесты идут на спад — по его данным, еще неделю назад протестующих было 280 тыс. Демонстранты, напротив, рапортуют, что протестное движение набирает обороты и обещают устроить новую акцию на Елисейских полях уже 1 декабря. Такое развитие событий не сулит главе Пятой республики спокойной жизни, хотя, как отмечают эксперты, называть Эммануэля Макрона «хромой уткой» явно преждевременно. 

Родина революций погрузилась в мятежные настроения неделю назад. Поводом к уличным акциям протеста стало прошлогоднее решение Эммануэля Макрона повысить налоги на дизель и бензин, что за год привело к росту цен на топливо почти на четверть. Задумка преследовала благородную цель — переориентировать французов на более экологичные виды транспорта. Правительство страны даже разработало ряд льгот для покупателей электрических автомобилей. Но рядовые граждане заботу главы Елисейского дворца о чистоте окружающей среды не оценили: французы вышли протестовать, нарядившись в желтые жилеты, которые по правилам безопасности должны находиться в багажнике у каждого автомобилиста.

Наиболее ощутимо рост цен на дизельное топливо влияет на жителей сельских районов, где для отопления люди должны закупать либо газ в баллонах, либо мазут, рассказал «Известиям» эксперт по современной Франции Университета Ноттингема Пол Смит, сам, к слову, владеющий домом во французской глубинке.

— Проблема в том, что по мере роста налогов на топливо были снижены налоги на роскошь. И в головах многих окрепло убеждение, что Макрон — «президент богатых», а не глава государства, который заботится обо всех, — пояснил он причины недовольства населения.

С тех пор, как Эммануэль Макрон пришел к власти, в стране не раз поднимались налоги, отметил в беседе с «Известиями» житель города Монлюсон в центральной Франции Жан-Жак Едье.

— 80 млрд налогов в год от крупных предприятий ушли из госказны из-за уклонения от уплаты налогов. Гнев французов сосредоточился на топливных налогах, поскольку это касалось всех. Но главная претензия — снижение покупательной способности, — сказал он. — Вопрос, занимающий всех, звучит так: «Франция вроде бы богатеет, а люди беднеют, так куда идут деньги?»

17 ноября число протестующих по всей стране достигло 280 тыс. человек. В минувшие выходные их набралось 106 тыс., но вторую акцию, как и прошедшую неделей ранее, сложно назвать мирной. Демонстранты перекрыли автотрассы, а в Париже субботним вечером протесты переросли в беспорядки. Вечером на Елисейских полях, где известный модельер Карл Лагерфельд на днях торжественно зажег рождественскую иллюминацию собственного дизайна, демонстранты попробовали прорваться к Триумфальной арке. Однако на их пути встали службы правопорядка — все попытки прорваться к резиденции президента Макрона под лозунгами его отставки были остановлены полицейскими кордонами. Когда в стражей закона полетели булыжники, они ответили слезоточивым газом и водометами. Пыл протестующих это не остудило: начались поджоги автофургонов. В результате в Париже десятки человек, включая полицейских и даже российских журналистов, получили ранения. 130 участников акции были задержаны.

«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике», — отреагировал глава Елисейского дворца в своем аккаунте в Twitter.

Как заметил один из соратников президента, министр внутренних дел Кристоф Кастанер, число участников последней акции, в провоцировании которой он обвинил ультраправые силы, свидетельствует об «ослаблении мобилизации» протестующих. Но, скорее, глава МВД выдал желаемое за действительное. В воскресенье, пока Эммануэль Макрон находился в Брюсселе на саммите Евросоюза, участники протестного движения распространили по соцсетям призыв провести новую акцию в Париже 1 декабря. Согласно опросам, порядка 80% французов выступают против повышения топливных налогов, а 73% — поддерживают нынешнее протестное движение. 

Но списывать со счетов Эммануэля Макрона и предрекать ему судьбу самого непопулярного президента Пятой республики Франсуа Олланда рано, считает Пол Смит. Более показательными для политического будущего президента Франции станут выборы в Европарламент в мае 2019 года и муниципальные выборы в 2020 году, уверен эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017