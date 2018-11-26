Желтый уровень угрозы: Франция погрузилась в революционное прошлое

Францию охватила волна беспрецедентных протестов, которая уже получила название «Революции желтых жилетов». В выходные на улицы французских городов в знак протеста против повышения цен на топливо вышли более сотни тысяч человек. Позднее недовольство масс переросло в общее возмущение политикой нынешнего хозяина Елисейского дворца. Глава французского МВД счел, что протесты идут на спад — по его данным, еще неделю назад протестующих было 280 тыс. Демонстранты, напротив, рапортуют, что протестное движение набирает обороты и обещают устроить новую акцию на Елисейских полях уже 1 декабря. Такое развитие событий не сулит главе Пятой республики спокойной жизни, хотя, как отмечают эксперты, называть Эммануэля Макрона «хромой уткой» явно преждевременно.

Родина революций погрузилась в мятежные настроения неделю назад. Поводом к уличным акциям протеста стало прошлогоднее решение Эммануэля Макрона повысить налоги на дизель и бензин, что за год привело к росту цен на топливо почти на четверть. Задумка преследовала благородную цель — переориентировать французов на более экологичные виды транспорта. Правительство страны даже разработало ряд льгот для покупателей электрических автомобилей. Но рядовые граждане заботу главы Елисейского дворца о чистоте окружающей среды не оценили: французы вышли протестовать, нарядившись в желтые жилеты, которые по правилам безопасности должны находиться в багажнике у каждого автомобилиста.

Наиболее ощутимо рост цен на дизельное топливо влияет на жителей сельских районов, где для отопления люди должны закупать либо газ в баллонах, либо мазут, рассказал «Известиям» эксперт по современной Франции Университета Ноттингема Пол Смит, сам, к слову, владеющий домом во французской глубинке.

— Проблема в том, что по мере роста налогов на топливо были снижены налоги на роскошь. И в головах многих окрепло убеждение, что Макрон — «президент богатых», а не глава государства, который заботится обо всех, — пояснил он причины недовольства населения.

С тех пор, как Эммануэль Макрон пришел к власти, в стране не раз поднимались налоги, отметил в беседе с «Известиями» житель города Монлюсон в центральной Франции Жан-Жак Едье.

— 80 млрд налогов в год от крупных предприятий ушли из госказны из-за уклонения от уплаты налогов. Гнев французов сосредоточился на топливных налогах, поскольку это касалось всех. Но главная претензия — снижение покупательной способности, — сказал он. — Вопрос, занимающий всех, звучит так: «Франция вроде бы богатеет, а люди беднеют, так куда идут деньги?»

17 ноября число протестующих по всей стране достигло 280 тыс. человек. В минувшие выходные их набралось 106 тыс., но вторую акцию, как и прошедшую неделей ранее, сложно назвать мирной. Демонстранты перекрыли автотрассы, а в Париже субботним вечером протесты переросли в беспорядки. Вечером на Елисейских полях, где известный модельер Карл Лагерфельд на днях торжественно зажег рождественскую иллюминацию собственного дизайна, демонстранты попробовали прорваться к Триумфальной арке. Однако на их пути встали службы правопорядка — все попытки прорваться к резиденции президента Макрона под лозунгами его отставки были остановлены полицейскими кордонами. Когда в стражей закона полетели булыжники, они ответили слезоточивым газом и водометами. Пыл протестующих это не остудило: начались поджоги автофургонов. В результате в Париже десятки человек, включая полицейских и даже российских журналистов, получили ранения. 130 участников акции были задержаны.

«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике», — отреагировал глава Елисейского дворца в своем аккаунте в Twitter.

Как заметил один из соратников президента, министр внутренних дел Кристоф Кастанер, число участников последней акции, в провоцировании которой он обвинил ультраправые силы, свидетельствует об «ослаблении мобилизации» протестующих. Но, скорее, глава МВД выдал желаемое за действительное. В воскресенье, пока Эммануэль Макрон находился в Брюсселе на саммите Евросоюза, участники протестного движения распространили по соцсетям призыв провести новую акцию в Париже 1 декабря. Согласно опросам, порядка 80% французов выступают против повышения топливных налогов, а 73% — поддерживают нынешнее протестное движение.

Но списывать со счетов Эммануэля Макрона и предрекать ему судьбу самого непопулярного президента Пятой республики Франсуа Олланда рано, считает Пол Смит. Более показательными для политического будущего президента Франции станут выборы в Европарламент в мае 2019 года и муниципальные выборы в 2020 году, уверен эксперт.