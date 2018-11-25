Увеличилось число пострадавших в ходе протестов в Париже

Число пострадавших в протестах против роста цен на бензин и дизельное топливо в Париже выросло до 30 человек, передает ТАСС со ссылкой на представителя префектуры столичной полиции воскресенье, 25 ноября.

Отмечается, что среди пострадавших шесть сотрудников полиции, один из них получил тяжелую травму. Более 100 человек задержаны по подозрению в участии в беспорядках.

В Париже в акциях протеста, которые прошли 24 ноября, приняли участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. собрались на Елисейских Полях. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал насилие на протестах «желтых жилетов», поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

17 ноября во Франции начались акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.