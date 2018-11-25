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Увеличилось число пострадавших в ходе протестов в Париже

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Число пострадавших в протестах против роста цен на бензин и дизельное топливо в Париже выросло до 30 человек, передает ТАСС со ссылкой на представителя префектуры столичной полиции воскресенье, 25 ноября.

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Отмечается, что среди пострадавших шесть сотрудников полиции, один из них получил тяжелую травму. Более 100 человек задержаны по подозрению в участии в беспорядках.

В Париже в акциях протеста, которые прошли 24 ноября, приняли участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. собрались на Елисейских Полях. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал насилие на протестах «желтых жилетов», поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

17 ноября во Франции начались акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Акция протеста в Париже проходит на Елисейских Полях. Участники одеты в желтые жилеты — символ акций против повышения цен на топливо. Число демонстрантов по всей Франции достигло 81 тыс. человек, по данным МВД страны
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T121840Z_575015533_RC199E4B71B0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
В Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек в Париже, двое полицейских пострадали
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T130323Z_198445234_RC185B013E70_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Участники акций устроили несколько поджогов в Париже
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T133906Z_1420224349_RC1500BD46E0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
В результате поджогов пострадала кофейня Paul на Елисейских Полях
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T133603Z_976320227_RC1D62CC5BC0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
В центре Парижа демонстранты подожгли автомобиль
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T141707Z_1236848841_RC1854FBAD90_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Полиция арестовала 18 участников протестных акций
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T125143Z_886869863_RC12DB4BAB70_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
По всей Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 35 человек
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T141928Z_889081114_RC127E883C10_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
С 17 ноября в манифестациях приняли участие 244 тыс. человек. 24 ноября в Париже протестуют 8 тыс. человек
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T131529Z_451371_RC1EB1CB27E0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Недовольство протестующих переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T142153Z_2043849883_RC1AA3A3BC60_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T132118Z_993254373_RC14951C20A0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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