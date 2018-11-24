Макрон осудил насилие во время протестов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.
«Спасибо нашим силам правопорядка за их смелость и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто совершал насилие над другими гражданами и журналистами», — написал французский лидер в Twitter. Макрон подчеркнул, что в республике нет места подобному насилию.
17 ноября во Франции начались акции протеста, связанные с повышением цен на бензин и дизельное топливо. Движение названо «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.
Беспорядки продолжаются в субботу, 24 ноября, в Париже, где полицейские применили слезоточивый газ против протестующих. По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, на улицы вышли более 106 тыс. человек.
Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.