Макрон осудил насилие во время протестов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

«Спасибо нашим силам правопорядка за их смелость и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто совершал насилие над другими гражданами и журналистами», — написал французский лидер в Twitter. Макрон подчеркнул, что в республике нет места подобному насилию.

17 ноября во Франции начались акции протеста, связанные с повышением цен на бензин и дизельное топливо. Движение названо «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Беспорядки продолжаются в субботу, 24 ноября, в Париже, где полицейские применили слезоточивый газ против протестующих. По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, на улицы вышли более 106 тыс. человек.

2018-11-24T114012Z_363075807_RC15A59CCAE0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Акция протеста в Париже проходит на Елисейских Полях. Участники одеты в желтые жилеты — символ акций против повышения цен на топливо. Число демонстрантов по всей Франции достигло 81 тыс. человек, по данным МВД страны Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T121840Z_575015533_RC199E4B71B0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS В Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T125339Z_2059157536_RC18DB93B450_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек в Париже, двое полицейских пострадали Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T130323Z_198445234_RC185B013E70_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Участники акций устроили несколько поджогов в Париже Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T133906Z_1420224349_RC1500BD46E0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS В результате поджогов пострадала кофейня Paul на Елисейских Полях Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T133603Z_976320227_RC1D62CC5BC0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS В центре Парижа демонстранты подожгли автомобиль Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T141707Z_1236848841_RC1854FBAD90_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Полиция арестовала 18 участников протестных акций Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T125143Z_886869863_RC12DB4BAB70_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS По всей Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 35 человек Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T141928Z_889081114_RC127E883C10_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS С 17 ноября в манифестациях приняли участие 244 тыс. человек. 24 ноября в Париже протестуют 8 тыс. человек Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T131529Z_451371_RC1EB1CB27E0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Недовольство протестующих переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T142153Z_2043849883_RC1AA3A3BC60_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T132118Z_993254373_RC14951C20A0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.