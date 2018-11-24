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Макрон осудил насилие во время протестов во Франции

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

«Спасибо нашим силам правопорядка за их смелость и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто совершал насилие над другими гражданами и журналистами», — написал французский лидер в Twitter. Макрон подчеркнул, что в республике нет места подобному насилию.

17 ноября во Франции начались акции протеста, связанные с повышением цен на бензин и дизельное топливо. Движение названо «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Беспорядки продолжаются в субботу, 24 ноября, в Париже, где полицейские применили слезоточивый газ против протестующих. По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, на улицы вышли более 106 тыс. человек. 

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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Акция протеста в Париже проходит на Елисейских Полях. Участники одеты в желтые жилеты — символ акций против повышения цен на топливо. Число демонстрантов по всей Франции достигло 81 тыс. человек, по данным МВД страны
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
В Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек в Париже, двое полицейских пострадали
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Участники акций устроили несколько поджогов в Париже
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
В результате поджогов пострадала кофейня Paul на Елисейских Полях
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
В центре Парижа демонстранты подожгли автомобиль
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Полиция арестовала 18 участников протестных акций
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
По всей Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 35 человек
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T141928Z_889081114_RC127E883C10_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
С 17 ноября в манифестациях приняли участие 244 тыс. человек. 24 ноября в Париже протестуют 8 тыс. человек
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T131529Z_451371_RC1EB1CB27E0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Недовольство протестующих переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T142153Z_2043849883_RC1AA3A3BC60_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T132118Z_993254373_RC14951C20A0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр
Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

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