Сделанные из нужного протеста: в Париже проходят многочисленные акции

Акция протеста в Париже проходит на Елисейских Полях. Участники одеты в желтые жилеты — символ акций против повышения цен на топливо. Число демонстрантов по всей Франции достигло 81 тыс. человек, по данным МВД страны
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек в Париже, двое полицейских пострадали
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Участники акций устроили несколько поджогов в Париже
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В результате поджогов пострадала кофейня Paul на Елисейских Полях
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В центре Парижа демонстранты подожгли автомобиль
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Полиция арестовала 18 участников протестных акций
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
По всей Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 35 человек
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
С 17 ноября в манифестациях приняли участие 244 тыс. человек. 24 ноября в Париже протестуют 8 тыс. человек
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Недовольство протестующих переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.