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Сделанные из нужного протеста: в Париже проходят многочисленные акции

Столица Франции бастует против повышения цен на бензин
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Акция протеста в Париже проходит на Елисейских Полях. Участники одеты в желтые жилеты — символ акций против повышения цен на топливо. Число демонстрантов по всей Франции достигло 81 тыс. человек, по данным МВД страны
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек в Париже, двое полицейских пострадали
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Участники акций устроили несколько поджогов в Париже
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В результате поджогов пострадала кофейня Paul на Елисейских Полях
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В центре Парижа демонстранты подожгли автомобиль
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Полиция арестовала 18 участников протестных акций
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
По всей Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 35 человек
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
С 17 ноября в манифестациях приняли участие 244 тыс. человек. 24 ноября в Париже протестуют 8 тыс. человек
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Недовольство протестующих переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр
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