Полиция арестовала 18 участников протестов в Париже

Полиция арестовала 18 протестующих в ходе митинга в Париже в субботу, 24 ноября. Ранены восемь человек, включая двух сотрудников правопорядка, сообщает телеканал CNews со ссылкой на парижскую префектуру полиции.

По последним данным, в городских демонстрациях участвуют 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. собрались на Елисейских Полях. В общей сложности во Франции протестуют свыше 80 тыс. человек и более 244 тыс. с первого дня манифестаций.

17 ноября во Франции начались акции протеста, связанные с повышением цен на бензин и дизельное топливо. Движение названо «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Беспорядки продолжаются в субботу, 24 ноября, в Париже, где полицейские применили слезоточивый газ против протестующих. В настоящее время, как пишет The Guardian, их недовольство переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем.

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.