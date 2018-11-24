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«Желтые жилеты» напали на дом главы МВД Франции

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Julien MattiaLe Pictorium
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Сторонники протестного движения «желтые жилеты» напали на дом министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера на юге страны, сообщает «РИА Новости» в субботу, 24 ноября.

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О нападении глава французского ведомства рассказал изданию Midi Libre в пятницу, когда его попросили прокомментировать массовые протесты французов против повышения цен на топливо.

«Были агрессивные действия, нападения, расистские, антисемитские атаки. В свою очередь, «желтые жилеты» вчера (в четверг — ред.) напали на мой дом в Форкалькье (департамент Альпы Верхнего Прованса — ред.), где находятся моя жена и дочь», — сказал Кастанер.

17 ноября во Франции начались акции протеста, связанные с повышением цен на бензин и дизельное топливо. Беспорядки продолжаются в субботу, 24 ноября, в Париже, где полицейские применили слезоточивый газ против протестующих.

За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10–15%,  дизельное топливо подорожало на 24%. Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы.

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