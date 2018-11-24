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Полицейские применили слезоточивый газ на акции протеста в Париже

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Полицейские в Париже применили слезоточивый газ против протестующих на Елисейских Полях, которые приблизились к закрытой для демонстраций зоне на площади Согласия. О беспорядках в субботу, 24 ноября, информирует телеканал BFMTV.

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Участники акции выступают против повышения цен на топливо. Жители, недовольные действиями властей, вышли на улицы в желтых жилетах.

Как передает телеканал, протестующие пытаются сломать заграждения и проникнуть в закрытую зону на Елисейских Полях, где расположены правительственные здания. Пока полицейские успешно пресекают эти попытки.

Из-за беспорядков и агрессивных действий автомобилистов во время аналогичной акции протеста 17 ноября погиб один человек и еще 47 пострадали.

За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10–15%, причем наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%. Вместе с тем власти страны планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы.

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