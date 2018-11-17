Недовольные ростом цен на бензин французы попытались прорваться к Елисейскому дворцу

Во Франции в результате протестов из-за роста цен на бензин погиб один человек, 47 пострадали, трое из них получили серьезные травмы, сообщает BFM.tv. Активисты перекрыли центральную магистраль города — Елисейские Поля, а также частично заблокировали движение по кольцевой дороге вокруг французской столицы. В Париже толпа попыталась прорваться к Елисейскому дворцу, однако полиция применила слезоточивый газ.

По словам властей, большинство раненых пострадали из-за агрессивных действий автомобилистов, добивающихся отмены решения правительства о повышении цен на бензин.

По данным МВД, в митингах участвуют свыше 124 тыс. человек. По всей Франции прошло более 2 тыс. манифестаций. Задержано 24 человека. В нескольких городах акции переросли в столкновения с полицией.

Конфликты с полицией прошли также в Шоле, Ренне, Ниме. В районе Амьена шоссе перекрыли присоединившиеся к протестующим байкеры.

Участников акций прозвали «желтыми жилетами» за их светоотражающие жилеты, обычно используемые водителями в темное время суток.

В целях борьбы с загрязнением атмосферы в следующем году французское правительство намерено повысить налог на дизельное топливо на 6,5%, а на бензин — на 2,9%.

За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10–15%, передает радио RFI. Наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%, в настоящее время стоимость литра зачастую превышает €1,6. В среднем по стране цена за литр бензина SP-95 (примерный аналог АИ-95) и дизельного топлива составляет €1,48.

В июле 2017 года министр экологического перехода Николя Юло объявил, что к 2024 году во Франции перестанут продавать автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. По словам политика, это будет настоящей революцией. Она позволит уберечь окружающую среду от транспортных средств, выделяющих в атмосферу выхлопные газы.