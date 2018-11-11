Прямой эфир

Митинг протеста против визита Трампа состоялся в Париже

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотни людей вышли в воскресенье, 11 ноября, на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа в Париж. Акция проходит на площади Республики во французской столице.

Американский лидер прибыл в страну для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами против политики Трампа. Участники также принесли уже известную надувную фигуру «малыша Трампа», сообщает CNN.

Организаторы ожидают, что на митинге может собраться несколько тысяч противников политики американского президента.

Ранее 11 ноября сообщалось, что полицейские задержали на Елисейских Полях в Париже активисток Femen, которые попытались устроить акцию во время торжественной церемонии, посвященной 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин провел короткую беседу с Трампом на обеде в Париже
Эммануэль Макрон назвал себя и Дональда Трампа аутсайдерами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017