Митинг протеста против визита Трампа состоялся в Париже

Сотни людей вышли в воскресенье, 11 ноября, на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа в Париж. Акция проходит на площади Республики во французской столице.

Американский лидер прибыл в страну для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами против политики Трампа. Участники также принесли уже известную надувную фигуру «малыша Трампа», сообщает CNN.

Организаторы ожидают, что на митинге может собраться несколько тысяч противников политики американского президента.

Ранее 11 ноября сообщалось, что полицейские задержали на Елисейских Полях в Париже активисток Femen, которые попытались устроить акцию во время торжественной церемонии, посвященной 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.