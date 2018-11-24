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Эйфелеву башню закроют из-за акций протеста

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Эйфелеву башню в Париже закроют для посетителей 24 ноября в связи с запланированной манифестацией «желтых жилетов».

«Из-за демонстраций, которые будут проходить на Марсовом поле, я буду закрыта для посещения в субботу, 24 ноября», — «написала» достопримечательность в Twitter.

Акции протеста во французской столице связаны с ростом цен на бензин и увеличением налогов. Ожидается, что в массовых манифестациях в ближайшие выходные примут участие около 30 тыс. человек из других городов. Для обеспечения безопасности на улицы Парижа выйдут 3 тыс. полицейских и жандармов.

Протестующие называют себя «желтыми жилетами» — в соответствии с цветом светоотражающей накидки, которую водители надевают в опасных ситуациях.

За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10–15%, передает радио RFI. Наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%, в настоящее время стоимость литра зачастую превышает €1,6. В среднем по стране цена за литр бензина SP-95 (примерный аналог АИ-95) и дизельного топлива составляет €1,48.

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