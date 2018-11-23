Взявший €247 за поездку парижский таксист приговорен к тюремному сроку

В Париже осудили таксиста, пытавшегося взять с тайских туристов €247 за поездку из аэропорта Шарль-Де-Голль в центр города, сообщает газета Le Parisien.

Личность таксиста удалось установить благодаря ролику, который сняли туристы и опубликовали на видеохостинге YouTube. На записи видно, как водитель отказывается выпускать путешественников, угрожает им и требует оплатить поездку. В результате туристы отдали ему €200, чтобы выйти из автомобиля.

Полицейские задержали таксиста. Им оказался выходец из Гаити. В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина работал нелегально — он перевозил пассажиров по фальшивым документам.

Таксиста приговорили к одному году лишения свободы. Он получит право на досрочное освобождение через восемь месяцев.

В ночь на 18 ноября в Москве таксист избил 37-летнюю женщину, которая неудачно пошутила о стиле его вождения. Мужчина сломал ей нос и руку, после чего скрылся в неизвестном направлении. Таксистом оказался 46-летний уроженец Воронежской области. Мужчина объявлен в розыск.