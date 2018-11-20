Таксист в Москве в ходе конфликта выстрелил в пассажира

Водитель такси в Москве выстрелил в пассажира, с которым у него произошел конфликт. Об этом телеканалу «360» рассказали в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел днем 19 ноября. В ГКБ им. А.К. Ерамишанцева с ранением в области живота обратился 31-летний москвич. Медики зафиксировали у него инородное тело в брюшной полости, а также ушиб под правым глазом.

Пострадавший рассказал, что водитель такси выстрелил в него из пневматического оружия во время возникшего конфликта, однако затруднился предоставить о нападавшем какие-либо данные.

Источник телеканала сообщил, что раненый самовольно покинул больницу, не объяснив причин отказа от помощи. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

13 ноября сообщалось, что водитель московского такси распылил газ из баллончика в лицо пассажирке, с которой у него возник конфликт.