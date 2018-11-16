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Футболиста астраханской команды заподозрили в убийстве таксиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Игрока астраханского ФК «Звезда» задержали по подозрению в убийстве 78-летнего водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

По данным следствия, 3 ноября 23-летний подозреваемый, который проходил стажировку в астраханской команде «Звезда», заказал такси для поездки из Астрахани в поселок Комсомольский в Калмыкии, где собирался пересесть на автобус до Хасавюрта. По дороге задержанный несколько раз ударил водителя ножом, после чего выбросил его тело из машины в безлюдном месте и поехал домой в Дагестан на машине убитого, пишет НСН. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Подозреваемого задержали в Дагестане, угнанный Fiat нашли на родине спортсмена в Хасавюрте. Решается вопрос об аресте подозреваемого. По данным издания «Спорт-Экспресс», он уже сознался в совершении преступления. Правоохранители выясняют его причастность к дополнительным эпизодам противоправной деятельности, пишет телеканал «360».

13 ноября водитель такси в Москве распылил газ из баллончика в лицо пассажирке, с которой у него возник конфликт.

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