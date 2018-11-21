Московская полиция разыскивает сломавшего пассажирке нос и руку таксиста

Полиция Москвы разыскивает водителя такси, который сломал своей пассажирке нос и руку. Об этом сообщил «Московский комсомолец» 21 ноября.

Причиной конфликта, по предварительным данным, стала неудачная шутка в отношении стиля вождения. После инцидента водитель бросил арендованный автомобиль и скрылся, на телефонные звонки со стороны компании не отвечал. Пострадавшая — 37-летняя экономист Ольга рассказала изданию, что инцидент произошел в ночь на 18 ноября. Женщина вызвала машину к дому подруги, у которой она гостила. Водитель проехал дальше нужного, после чего не мог полноценно развернуться во дворе.

«Когда он всё же подъехал, я пошутила, что там смогу совершить маневр даже я, и намекнула, что водитель, наверное, купил свои права. На это шофер отреагировал очень резко и сказал, что никуда нас не повезет. Мы с подругой сели в машину и ответили, что деньги за поездку с нас всё равно снимут, поэтому мы всё же хотим воспользоваться услугой. Тогда он отвез нас в соседний двор, где есть маленькая стоянка и отсутствуют камеры», — рассказала потерпевшая.

Сообщается, что затем таксист выволок женщину из машины и начал бить ее ногами. Ольгу доставили с переломом ноги, носа и многочисленными ссадинами и ушибами в ГКБ №1 имени Пирогова.

Отмечается, что агрессором оказался 46-летний уроженец Воронежской области. Он не был прописан в Москве и работал таксистом на арендованном авто.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.