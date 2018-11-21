Галлон рванул: французы протестуют против роста налога на топливо

На несколько дней практически вся Франция оказалась охвачена протестами. Их участники выступают против планов правительства поднять налоги на автомобильное топливо. Итог манифестаций — десятки задержанных, один погибший и отсутствие у Елисейского дворца планов отказаться от новых сборов. В том, почему нынешние волнения — не только логичный протест потребителей против повышения цен, но и «звоночек» для президента, разбирались «Известия».

Есть пострадавшие

Волна протестов против планируемого с будущего года повышения налога на автомобильное топливо прокатилась в минувшие выходные по всей Франции. Акции противников этого ожидаемо непопулярного шага правительства президента Эммануэля Макрона проходили в Париже, где граждане устраивали митинги на кольцевой дороге, в Тулузе, Марселе, Нормандии, Бретани и других провинциях страны. Только по официальным данным МВД, всего состоялось более 2 тыс. манифестаций, число их участников превысило 300 тыс.

протесты Протестное движение gilets jaunes — «желтые жилеты» — против планируемого повышения налога на автомобильное топливо. Валанс, Франция, 19 ноября 2018 года Фото: Global Look Press/Panoramic

Не обошлось без трагедии — в департаменте Савойя на юго-востоке страны под машину попала одна из протестующих. Находившаяся за рулем женщина запаниковала, когда демонстранты начали колотить по ее автомобилю, и въехала в толпу. В столкновениях с полицией пострадали не менее 409 человек, в том числе около трех десятков сотрудников правоохранительных органов и пожарной охраны, сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Свыше 300 человек были арестованы.

Протестное движение, организация которого велась в основном через социальные сети, получило название gilets jaunes — «желтые жилеты» — по названию предмета экипировки, который, согласно французским законам, всегда должен находиться в салоне у водителя. Поводом для выступлений стали планы Елисейского дворца поднять с будущего года налоги на дизельное топливо и бензин на 6,5 и 2,9 евроцента соответственно. При этом французский минтранс к 2022 году планирует и вовсе уравнять пошлины на топливо, доведя размер налога до 78 евроцентов за литр.

Составляющие протеста

Подобные перспективы явно не могли оставить равнодушными французов, которые сталкиваются с непрерывным ростом цен на АЗС. В прошлом году цены на дизель и бензин во Франции выросли на 23 и 15% соответственно. В этом году ценники на заправках тоже приходится постоянно менять — и процесс этот носил почти непрерывный характер, пока рост мировых цен на нефть не приостановился в конце осени, а затем стоимость барреля на рынке и вовсе пошла вниз. Впрочем, цена нефти во Франции, как и во многих других странах, не является важнейшим фактором, определяющим стоимость нефтепродуктов — до 60% их стоимости приходится как раз на различные пошлины и сборы.

протесты Трасса, заблокированная протестующими против повышения цен на топливо. Тулуза, Франция, 17 ноября 2018 года Фото: Global Look Press/Alain Pitton

Помимо собственно топливного налога французам приходится мириться с введенным в 2014 году при президенте Франсуа Олланде «налогом на углероды», призванным сократить выбросы парниковых газов, вырабатываемых в том числе двигателями внутреннего сгорания в атмосферу. Этот сбор тоже учитывается в цене топлива на заправке, а стало быть, как минимум частично перекладывается на плечи потребителей. Если в нынешнем году он составляет €39 за тонну СО 2 , то в будущем году должен вырасти до €47,5, а к 2030-му — до €100. По задумке властей поступления от «углеродного налога» должны идти на разработку новых возобновляемых источников энергии. Цель, безусловно, благая, однако для большинства конечных потребителей удар по собственным финансам гораздо ощутимее, чем решение глобальных, а потому несколько абстрактных экологических задач.

Как отмечает эксперт в области транспорта Матье Шассине, «согласно экономической теории, если повысить «углеродный налог», то уровень выбросов СО 2 должен пойти вниз». «Однако даже с учетом того, что правительство использует эти налоговые поступления для финансирования природоохранных проектов, нужна большая прозрачность в том, как власти тратят эти дополнительные средства», — отметил специалист в беседе с Euronews. Что же касается выравнивания налогов на бензин и дизель, то таким образом Париж «стремится убедить людей отказаться от машин с дизельными двигателями», которые, согласно результатам современных исследований, так же негативно влияют на окружающую среду, как и бензиновые моторы, добавил Шассине.

По оценкам национальной федерации нефтяников UFIP, розничные цены на автомобильный бензин с начала этого года выросли на 5% и сейчас составляют в среднем €1,47 за литр. Цена дизеля увеличилась сразу на 16% и достигла в среднем €1,48. Кстати, рост цен на «тяжелое топливо» может оказаться весьма болезненным именно для французов. В свое время правительство субсидировало производство и покупку солярки, и на дизельные машины приходилось три четверти от всего французского автопарка. Сейчас доля машин на дизеле опустилась ниже 40%, однако этот показатель всё равно остается достаточно внушительным.

протесты Протестующие организовывают группы в соцсетях, призывающие блокировать дороги, доступы в аэропорты и т.д. Тулуза, Франция Фото: Global Look Press/Alain Pitton

Недовольство французских автомобилистов президентом страны связано и с еще одной непопулярной мерой — начатым в июле этого года поэтапным снижением ограничения скорости на большинстве двухполосных шоссе с нынешних 90 до 80 км/ч. Многие критики действующего главы государства считают эту реформу очередным ущемлением прав рядовых французов, не живущих в крупных или даже средних городах и уж точно не относящихся к элите, на страже интересов которой, по мнению многих граждан, и стоит президент. «За границей больших городов машина — это не инструмент, позволяющий время от времени получить удовольствие, а необходимость, говорят протестующие», — пишет французская версия портала The Local. Сайт приводит мнение недовольных французов, согласно которому их «наказывают дважды и трижды — штрафами за превышение скорости, нефтяными ценами и налогами на топливо», что является «целенаправленной или случайной атакой на наш образ жизни».

Налог на рейтинг

Грядущее повышение топливных сборов и акции протеста явно не добавят популярности французскому правительству во главе с президентом. Как отмечает Bloomberg, из-за акций протеста Макрон «оказался в деликатном положении: движение, накал которого он стремится пригасить, из требования снизить налоги на бензин превратилось в не имеющий четких границ поток негатива, связанного с высоким уровнем безработицы и сложностями, с которыми французы сталкиваются в попытке свести концы с концами».

По сути, протесты против подорожания топлива являются «эхом недовольства на фоне ощущаемого французами снижения покупательной способности и растущей неудовлетворенности деятельностью Макрона, которого некоторые считают человеком, не учитывающим интересы обычных людей», отмечает Reuters. Популярность Макрона, которого, как напоминает агентство, политические оппоненты считают «президентом богачей», в том числе после отмены налога на крупные состояния, «упала до новой рекордно низкой отметки — 21%».

протесты Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Yves Herman

Вполне логично, что неудобным положением, в котором во главе с президентом оказалось и всё правительство Франции, не преминула воспользоваться оппозиция. Например, лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон полагает, что реальное число участников манифестаций было заметно выше официальных оценок МВД. Глава консервативной партии «Республиканцы» Лоран Вокье, сам присоединившийся к протестам, призвал Макрона отказаться от планов повышения налогов. Генсек Социалистической партии Оливье Фор заявил, что правительство «не понимает раздражения французов», а лидер «Национального объединения» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен подчеркнула, что именно возглавляемая ею партия первой выразила «свою полную поддержку» движению противников новых сборов, напоминает Bloomberg.

Проверили на прочность

Нынешнюю волну выступлений можно считать самым серьезным внутриполитическим испытанием для Макрона за все полтора года его президентства. Особых проблем его правительству не доставили ни демонстрации, прошедшие после реформ по либерализации рынка труда, которые кабинет провел вскоре после победных для него выборов в мае 2017 года, ни забастовки железнодорожников весной прошлого года.

Еще одной «проверкой на прочность» для президента могут стать акции, к которым готовятся работники системы здравоохранения страны. В частности, недовольство высказывают медсестры, критикующие план властей по созданию порядка 4 тыс. новых вакансий ассистентов врачей, которым предстоит освободить докторов от части административных функций. На эту программу Елисейский дворец планирует потратить €3,4 млрд к 2022 году. Профсоюзы медсестер такую инициативу называют «настоящей провокацией», считая, что деньги лучше потратить на «создание рабочих мест в домах престарелых, где условия работы ужасны», отмечает Le Figaro.

Держитесь правее

Эммануэль Макрон пока старается оставаться немного в стороне от ситуации с протестами, предоставляя право «отдуваться» своим министрам. После завершения основных акций глава государства лишь кратко пообещал, что даст им оценку в подходящее время. Очевидно, у главы государства пока нет готового рецепта для урегулирования ситуации, который позволил бы непопулярному президенту, с одной стороны, не отступаться от собственных фискальных планов, а с другой — адекватно отреагировать на чаяния избирателей.

протесты Фото: Global Look Press/Panoramic

Ситуация для Макрона может оказаться почти патовой, полагает европейская версия портала Politico. «Отказ от планов по налогу на топливо способен в краткосрочной перспективе избавить Макрона от ущерба, — отмечает издание. — Однако в результате в бюджете Франции возникнет зияющая дыра, а протестующие лишь укрепят свои позиции. Кроме того, отказ (правительства) от своих планов может стать поводом для раздражения в рядах борцов за экологию, которых уже обхаживают левоцентристские силы».

Своеобразным мерилом эффективности работы Эммануэля Макрона на высшем государственном посту обещают стать предстоящие в мае будущего года выборы в Европарламент. Это голосование французы, вероятно, используют «как возможность выразить протест действиям властей, а это ударит по планам Макрона по ускорению европейской интеграции», отметил в беседе с РБК ведущий сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

С учетом непопулярности президента шансы на победу созданной им партии «Вперед, республика!» сложно считать высокими. На этом фоне, как полагают политологи, хорошие возможности получить мандаты депутатов ЕП получают стоящие на националистических позициях силы, прежде всего «Национальное объединение» во главе с Ле Пен, уступившей нынешнему президенту на выборах в 2017 году. Недовольство французов политикой Макрона и так уже играет ей на руку, отмечает France 24. По оценкам социологов, шансы партий Макрона и Ле Пен на представительство в Европарламенте сейчас фактически одинаковы. Нельзя исключать, что последствия «топливного бунта» сыграют здесь определяющую роль.