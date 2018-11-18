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Рейтинг Макрона обновил антирекорд

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал в два раза с начала года, обновив в ноябре очередной антирекорд. Согласно опросу Ifop, политическую деятельность главы государства одобряют лишь 25% граждан республики, пишет Journal du Dimanche.

В материале отмечается, что политик рассчитывал повысить свою популярность за счет мемориальных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, но столкнулся различными демонстрациями граждан, в том числе против медицинской реформы и роста цен на бензин.

На сегодняшний день Макрон недалеко ушел от своего предшественника Франсуа Олланда. На ноябрь 2013 года его рейтинг одобрения составлял всего 20%.

17 ноября во Франции прошли акции против роста цен на бензин. Активисты даже пытались прорваться в Елисейский дворец. В ходе демонстраций один человек погиб, не менее 47 пострадали.

Правительство республики в следующем году намерено повысить налог на дизельное топливо на 6,5%, а на бензин — на 2,9% в целях борьбы с загрязнением атмосферы.

План реформы системы здравоохранения Макрона включает в себя около пятидесяти мер и инвестиции в размере более €3 млрд к 2022 году. В частности, предполагается увеличить внедрение цифровых технологий в медицину по всей стране, нанять за счет госбюджета не менее 400 семейных врачей и отменить квоты на количество студентов, желающих учиться по медицинским и фармакологическим специальностям. 

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