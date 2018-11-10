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СМИ узнали подробности подготовки покушения на Макрона

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Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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Французским СМИ стали известны подробности подготовки покушения на главу государства Эммануэля Макрона. По информации журналистов, ультраправые планировали использовать при нападении керамический нож, который незаметен для металлоискателей.

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Как сообщает в субботу, 10 ноября, телеканал France-2, исполнитель должен был пройти кольцо охраны и «раствориться» в толпе.

Злоумышленники хотели совершить покушение на Макрона во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны. У организатора — бывшего 62-летнего бизнесмена — было три сообщника.

5 ноября четверо мужчин встретились в доме неподалеку от города Шарлевиль-Мезьер, к тому времени все их передвижения отслеживались. В автомобиле организатора правоохранители нашли нож.

О том, что сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали радикалов, планировавших покушение на Макрона, стало известно 6 ноября.

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