СМИ узнали подробности подготовки покушения на Макрона
Французским СМИ стали известны подробности подготовки покушения на главу государства Эммануэля Макрона. По информации журналистов, ультраправые планировали использовать при нападении керамический нож, который незаметен для металлоискателей.
Как сообщает в субботу, 10 ноября, телеканал France-2, исполнитель должен был пройти кольцо охраны и «раствориться» в толпе.
Злоумышленники хотели совершить покушение на Макрона во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны. У организатора — бывшего 62-летнего бизнесмена — было три сообщника.
5 ноября четверо мужчин встретились в доме неподалеку от города Шарлевиль-Мезьер, к тому времени все их передвижения отслеживались. В автомобиле организатора правоохранители нашли нож.
О том, что сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали радикалов, планировавших покушение на Макрона, стало известно 6 ноября.