Более 400 человек пострадали в ходе манифестаций во Франции

По меньшей мере 409 французов пострадали, в том числе 28 представителей власти, в ходе демонстраций против повышения цен на бензин и роста налогов на топливо, сообщил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер.

Акции протеста начались на всей территории Франции утром в субботу, 17 ноября, и завершились спустя сутки. В знак несогласия с планами властей демонстранты в желтых жилетах блокировали дороги. По данным правоохранительных органов, в манифестациях приняли участие свыше 287 тыс. человек, из них 282 активиста задержаны.

«Ночью имели место агрессивные действия тех, кто перекрывал дороги, в отношении водителей. Происходили драки, ножевые ранения. Всё это потребовало гигантской мобилизации сил правопорядка», — цитирует министра Actu Orange.

244000 manifestants France entière @CCastaner ment pour minimiser l'ampleur des manifestations en France

Points de blocage 2000 points de blocage

On se moque de qui?#GiletsJaunes pic.twitter.com/FGWK3DKtW3 — Lisa HK (@elisahk92) November 17, 2018

Так, в Париже в ходе субботних демонстраций активисты попытались проникнуть в Елисейский дворец и взять штурмом главное здание МВД. Глава ведомства заявил, что «это просто идиотское поведение людей», среди которых было немало пьяных.

18 ноября французские СМИ сообщили, что рейтинг президента республики Эммануэля Макрона обновил антирекорд. Согласно опросу, политическую деятельность главы государства одобряют лишь 25% граждан.

Правительство Франции ранее объявило, что с начала следующего года цена на бензин возрастет на €0,3, а на дизельное топливо — на €0,65. Власти заверяют, что это одна из мер по борьбе с загрязнением атмосферы.