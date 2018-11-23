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Угрожающий взрывчаткой участник протестов в Анже потребовал встречи с Макроном

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Virginie Lefour
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Во французском городе Анже участник протестов против повышения цен на бензин забаррикадировался на автомобильной стоянке у супермаркета. Мужчина утверждает, что у него есть граната, передает BFMTV.

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Демонстрант требует, чтобы участников акции протеста, которая намечена на субботу, 24 ноября, принял в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники спецподразделений французской полиции. Мужчина знаком правоохранительным органам, поскольку несколько раз был уличен в торговле наркотиками.

24 ноября в Париже пройдет акция протеста против повышения цен на бензин и увеличения налогов. Инициаторами митинга выступили граждане страны, а также ряд профсоюзов и политических партий. Ожидается, что в столицу страны прибудут около 30 тыс. человек. Безопасность в городе будут обеспечивать около 3 тыс. полицейских.

За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10–15%, передает радио RFI. Наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%, в настоящее время стоимость литра зачастую превышает €1,6. В среднем по стране цена за литр бензина SP-95 (примерный аналог АИ-95) и дизельного топлива составляет €1,48.

В июле 2017 года министр экологического перехода Николя Юло объявил, что к 2024 году во Франции перестанут продавать автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. По словам политика, это будет настоящей революцией. Она позволит уберечь окружающую среду от транспортных средств, выделяющих в атмосферу выхлопные газы.

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