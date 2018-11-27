Затишье перед бурей: на улицах Парижа готовятся к новым протестам

В столице Пятой республики царит относительное спокойствие. Вечером люди неспешно возвращаются с работы, витрины магазинов напоминают о скором Рождестве. Но еще в субботу здесь, на Елисейских полях, царили далеко не предпраздничные настроения: в воздухе висела плотная дымовая завеса, а жандармерия водометами и слезоточивым газом разгоняла многотысячную толпу протестующих. 1 декабря французы вновь грозятся выйти на баррикады. Корреспондент «Известий» попытался выяснить у местных жителей, что заставляет их выходить на улицы.

Всему свое время. В будни — работа, в выходные — выражение недовольства. Именно этим объясняется тишина, которая воцарилась в городе уже в понедельник. И хотя на улицах до сих пор заметны следы митингов, прошедших в субботу от Триумфальной арки до площади Согласия, сами парижане ничем не выдают свое недовольство малопопулярными решениями правительства президента Эммаунуэля Макрона — негодование оставлено до выходных. Один из главных раздражителей — повышение налога на топливо.

— Французы не будут сидеть сложа руки и смотреть, как их грабят. Поэтому, если ситуация не изменится и требования большинства не будут услышаны, надо думать, что протесты продолжатся, — рассказывает парижанин Джоннатан.

Среди «желтых жилетов» (так протесты окрестили по главному символу протестующих — жилету флуоресцентной расцветки, который есть в багажнике каждого автомобилиста) большое количество тех, кто приехал в столицу из глубинки. Ведь именно на них больше всего отразились нововведения хозяина Елисейского дворца.

— Вместо того, чтобы защитить бедные слои населения, президент, наоборот, вступился за богатых, — говорит «Известиям» один из протестовавших, подразумевая решение Эммануэля Макрона снизить налог на роскошь. — В социальных сетях призывают к продолжению протестов. Я думаю, если правительство нас не услышит, народ соберется в еще большем количестве.

2018-11-24T114012Z_363075807_RC15A59CCAE0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Акция протеста в Париже проходит на Елисейских Полях. Участники одеты в желтые жилеты — символ акций против повышения цен на топливо. Число демонстрантов по всей Франции достигло 81 тыс. человек, по данным МВД страны Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T121840Z_575015533_RC199E4B71B0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS В Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T125339Z_2059157536_RC18DB93B450_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек в Париже, двое полицейских пострадали Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T130323Z_198445234_RC185B013E70_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Участники акций устроили несколько поджогов в Париже Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T133906Z_1420224349_RC1500BD46E0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS В результате поджогов пострадала кофейня Paul на Елисейских Полях Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T133603Z_976320227_RC1D62CC5BC0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS В центре Парижа демонстранты подожгли автомобиль Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T141707Z_1236848841_RC1854FBAD90_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Полиция арестовала 18 участников протестных акций Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T125143Z_886869863_RC12DB4BAB70_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS По всей Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 35 человек Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T141928Z_889081114_RC127E883C10_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS С 17 ноября в манифестациях приняли участие 244 тыс. человек. 24 ноября в Париже протестуют 8 тыс. человек Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T131529Z_451371_RC1EB1CB27E0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Недовольство протестующих переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T142153Z_2043849883_RC1AA3A3BC60_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы Фото: REUTERS/Benoit Tessier 2018-11-24T132118Z_993254373_RC14951C20A0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр Фото: REUTERS/Benoit Tessier

По словам парижанина Батиста, на улицу вышли отнюдь не только люди с низким доходом, но и представители среднего класса.

— Мы, французы, вообще любим протестовать. Но тут есть и веский повод: налоги растут, а мы и так платим уже достаточно. И даже средний класс озадачился тем, что у нас не хватает денег на проживание, слишком велики расходы во время праздников, на детей и на многое другое. И отдавать еще больше денег правительству мы не хотим, — рассказывает Батист.

Вместе с этим он признает: работать все-таки надо, поэтому люди бастуют по субботам, продолжая, как ни в чем ни бывало, трудиться в будние дни.

По словам протестующих, стычек с представителями жандармерии никто не планировал. Акция против роста налогов на топливо намечалась исключительно мирной. Люди, провоцировавшие правоохранителей на жесткое противодействие, влились в толпу уже позднее.

Опасения, что маргиналы вновь примкнут к новым протестам, есть и сейчас. Как рассказывают местные жители, в последние дни по соцсетям распространяются призывы выйти на баррикады не с пустыми руками.

Рейтинги президента Пятой республики стремительно падают, и с каждым новым непопулярным решением количество его сторонников тает на глазах.

Согласно последним опросам, около 80% французов выступают против повышения топливных налогов. И по мнению опрощенных «Известиями» парижан, Эммануэлю Макрону все же придется уступить и прислушаться к народу, ведь захлестнувший страну мятежный дух не прибавит ему очков.

А пока родина революционного движения тихо готовится к Рождеству и закупает подарки. Ведь всему свое время. Сейчас не время протестовать.