Затишье перед бурей: на улицах Парижа готовятся к новым протестам
В столице Пятой республики царит относительное спокойствие. Вечером люди неспешно возвращаются с работы, витрины магазинов напоминают о скором Рождестве. Но еще в субботу здесь, на Елисейских полях, царили далеко не предпраздничные настроения: в воздухе висела плотная дымовая завеса, а жандармерия водометами и слезоточивым газом разгоняла многотысячную толпу протестующих. 1 декабря французы вновь грозятся выйти на баррикады. Корреспондент «Известий» попытался выяснить у местных жителей, что заставляет их выходить на улицы.
Всему свое время. В будни — работа, в выходные — выражение недовольства. Именно этим объясняется тишина, которая воцарилась в городе уже в понедельник. И хотя на улицах до сих пор заметны следы митингов, прошедших в субботу от Триумфальной арки до площади Согласия, сами парижане ничем не выдают свое недовольство малопопулярными решениями правительства президента Эммаунуэля Макрона — негодование оставлено до выходных. Один из главных раздражителей — повышение налога на топливо.
— Французы не будут сидеть сложа руки и смотреть, как их грабят. Поэтому, если ситуация не изменится и требования большинства не будут услышаны, надо думать, что протесты продолжатся, — рассказывает парижанин Джоннатан.
Среди «желтых жилетов» (так протесты окрестили по главному символу протестующих — жилету флуоресцентной расцветки, который есть в багажнике каждого автомобилиста) большое количество тех, кто приехал в столицу из глубинки. Ведь именно на них больше всего отразились нововведения хозяина Елисейского дворца.
— Вместо того, чтобы защитить бедные слои населения, президент, наоборот, вступился за богатых, — говорит «Известиям» один из протестовавших, подразумевая решение Эммануэля Макрона снизить налог на роскошь. — В социальных сетях призывают к продолжению протестов. Я думаю, если правительство нас не услышит, народ соберется в еще большем количестве.
По словам парижанина Батиста, на улицу вышли отнюдь не только люди с низким доходом, но и представители среднего класса.
— Мы, французы, вообще любим протестовать. Но тут есть и веский повод: налоги растут, а мы и так платим уже достаточно. И даже средний класс озадачился тем, что у нас не хватает денег на проживание, слишком велики расходы во время праздников, на детей и на многое другое. И отдавать еще больше денег правительству мы не хотим, — рассказывает Батист.
Вместе с этим он признает: работать все-таки надо, поэтому люди бастуют по субботам, продолжая, как ни в чем ни бывало, трудиться в будние дни.
По словам протестующих, стычек с представителями жандармерии никто не планировал. Акция против роста налогов на топливо намечалась исключительно мирной. Люди, провоцировавшие правоохранителей на жесткое противодействие, влились в толпу уже позднее.
Опасения, что маргиналы вновь примкнут к новым протестам, есть и сейчас. Как рассказывают местные жители, в последние дни по соцсетям распространяются призывы выйти на баррикады не с пустыми руками.
Рейтинги президента Пятой республики стремительно падают, и с каждым новым непопулярным решением количество его сторонников тает на глазах.
Согласно последним опросам, около 80% французов выступают против повышения топливных налогов. И по мнению опрощенных «Известиями» парижан, Эммануэлю Макрону все же придется уступить и прислушаться к народу, ведь захлестнувший страну мятежный дух не прибавит ему очков.
А пока родина революционного движения тихо готовится к Рождеству и закупает подарки. Ведь всему свое время. Сейчас не время протестовать.