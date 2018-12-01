Корреспондент RT France пострадал при разгоне протестующих в Париже

Корреспондент телеканала RT France Люка Леже пострадал во время прямой трансляции с Елисейских Полей в центре Парижа. Об этом сообщается в Twitter телеканала.

Отмечается, что журналист был ранен резиновой пулей, которые полиция, вероятно, использовала для разгона протестующих.

На опубликованных кадрах видно, что пуля попала Леже в нижнюю челюсть. Он добавил, что получил ранение, несмотря на то, что его было легко «идентифицировать как журналиста».

Ранее 1 декабря сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Прибывший на место демонстраций министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер пытался призвать митингующих к спокойствию и поддержать полицейских, которые стоят в оцеплении.

Акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем. В ходе демонстраций пострадали минимум 409 французов, в том числе 28 представителей власти.