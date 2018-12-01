В Париже из-за протестов закрыли семь станций метро

В Париже закрыли семь станций метрополитена и одну станцию городских электричек RER из-за проходящих в городе акций протеста. Соответствующая информация появилась в субботу, 1 декабря, на сайте управления общественным транспортом Парижа (RATP).

Временно приостановлена работа станций Тюильри, Георг V, Аржентин, Франклин Рузвельт, Шанз-Элизе-Клемансо, Конкорд и Шарль де Голль – Этуаль. Наименование последней совпадает с названием закрытой платформы электричек RER.

По информации CityNews, полицейские перекрыли для проезда автомобилей часть Елисейских полей. Сотрудники правопорядка начиная с 6:00 по местному времени (8:00 мск) просят предъявить документы всех лиц, направляющихся на закрытую территорию. Подобные меры безопасности сохранятся до двух часов ночи 2 декабря.

В префектуре городской полиции предупредили, что будут задерживать граждан с оружием, а также изымать предметы, с помощью которых возможен демонтаж плитки с тротуаров и дорожной брусчатки.

Как отмечает CNews, в районе Елисейских полей уже арестованы 24 человека.

Ранее 1 декабря сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Прибывший на место демонстраций министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер пытался призвать митингующих к спокойствию и поддержать полицейских, которые стоят в оцеплении.

30 ноября французский президент Эммануэль Макрон отказался менять свой курс социально-экономической политики, несмотря на масштабные протесты.

Акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем. В ходе демонстраций пострадали минимум 409 французов, в том числе 28 представителей власти.

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.