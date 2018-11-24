В Париже тысячи женщин митинговали против насилия

Несколько тысяч женщин вышли на митинг против насилия со стороны мужчин в Париже в субботу, 24 ноября, передает ТАСС. Манифестацию провели накануне Международного дня борьбы с насилием против женщин.

Инициатором акции выступила организация #NousToutes («Мы, женщины»). Ее создали в сентябре 2018 года несколько общественных организаций. Колонна женщин прошла от парижской площади Оперы до площади Республики. Они выкрикивали лозунг «Женщины–борьба–свобода!». Участницы акции призывали прекратить насилие и не допускать безнаказанности насильников.

Кроме того, на митинге напомнили, что, по официальной статистике, каждый год во Франции гибнет более 100 женщин от рук мужа, бывшего мужа или сожителя, жертвами избиений в семье становятся примерно 220 тыс. женщин.

В субботу в Париже проходит еще одна акция протеста: участники акции выступали против повышения цен на топливо и вышли на улицы в желтых жилетах. Полицейские применили слезоточивый газ против протестующих на Елисейских Полях, 18 человек задержаны.