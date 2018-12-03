Школьники подожгли авто и забросали полицейских камнями под Парижем

Школьники из разных городов Франции присоединились к акции протеста «желтых жилетов». Об этом 3 декабря сообщает радио France Bleu.

В городе Обервилье, который располагается под Парижем, учащиеся блокировали работу лицея Тимбо. В акции протеста участвовали около 200 человек. Они подожгли несколько урн, а также автомобиль.

Кроме того, они помешали пожарным потушить пожар. Учащиеся забросали камнями их и прибывших на место происшествия полицейских. Демонстранты, в частности, требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Аналогичные акции протеста прошли и в других городах Франции, например, в Марселе и Ницце. «Желтые жилеты» пытались организовать митинги у школ в Париже, однако им помешали полицейские.

Беспорядки против решения французского правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо начались 17 ноября. Движение получило название «желтые жилеты» в честь обязательного атрибута водителей — желтой светоотражающей накидки. Позже протесты приняли антиправительственный характер. По последним данным, в ходе акций протеста погибли по меньшей мере три человека.