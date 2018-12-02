Ле Пен поделилась способом прекратить протесты во Франции

Глава политической партии «Народный фронт» и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен 2 декабря в эфире телеканала France 3 предложила способ, который, по ее мнению, избавит страну от беспорядков.

По словам политика, урегулировать ситуацию поможет роспуск нижней палаты республиканского парламента — Национального собрания, так как кабинет министров столкнулся с «кризисом репрезентативности».

«Я считаю, что нам следует распустить Национальное собрание, чтобы провести новые пропорциональные выборы», — сказала Ле Пен. Депутат уточнила, что отставки президента Франции Эммануэля Макрона она не требует.

Ранее в этот же день стало известно, что число пострадавших в Париже во время столкновений манифестантов с полицией в субботу, 1 декабря, возросло до 133 человек.

Акции против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства Эммануэля Макрона.