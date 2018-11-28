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Жан-Мари Ле Пена оштрафовали за гомофобные высказывания

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Суд Парижа 28 ноября оштрафовал на сумму свыше €11 тыс. депутата Европейского парламента и основателя партии «Национальный фронт» 90-летнего Жан-Мари Ле Пена. Решение суда было принято в связи с гомофобными высказываниями политика.

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В частности, суд заинтересовался двумя высказываниями Ле Пена в его видеоблоге и в интервью газете Le Figaro в 2016 году, которые расценил как «публичные оскорбления» лиц нетрадиционной ориентации. Еще одно высказывание за 2017 год скандальный политик сделал в отношении убитого террористом на Елисейских Полях сотрудника полиции Ксавье Жюжеле, который был гомосексуалистом.

За Жюжеле суд оштрафовал Ле Пена на €400 и обязал выплатить еще €5 тыс. в качестве морального ущерба другому полицейскому, близкому другу погибшего. Этому же полицейскому политик должен компенсировать судебные затраты на сумму €2 тыс., сообщает BFM TV.

За два других высказывания евродепутат должен выплатить €400 государству и €2 тыс. истцу — правозащитной организации Mousse, помимо компенсации ее судебных затрат на аналогичную сумму.

Адвокат политика Фредерик Жоашим заявил, что будет обжаловать все решения суда.

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