Число пострадавших во время протестов в Париже выросло до 133 человек

Число пострадавших в Париже во время уличных беспорядков в субботу, 1 декабря, возросло до 133 человек, 23 из которых полицейские. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что были задержаны 412 человек , 378 находятся под стражей в полиции.

Ранее сообщалось о 110 пострадавших. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ. В городе перестали работать семь станций метро.

Акции против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства Эммануэля Макрона.

Во Франции в следующем году планируется повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.