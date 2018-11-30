Полиция применила водометы и газ в центре Брюсселя

Правоохранители использовали в центре бельгийской столицы водометы и газ. Спецсредства потребовались для разгона несанкционированной акции протеста «желтых жилетов», недовольных ростом цен на топливо, сообщает 30 ноября издание Le Soir.

По данным «РИА Новости», демонстрация началась в Брюсселе днем. Толпа, двигаясь по городу, постепенно переместилась в европейский квартал, где была заблокирована на выходе к парку перед королевским дворцом.

По данным полиции, в настоящее время в центральном квартале перекрыто дорожное движение во все стороны. Горожане, работающие в городе, не могут добраться до своих офисов. Проблемы возникли и у туристов.

Ранее в этот же день толпа устроила протестную акцию у центрального вокзала Брюсселя. Службы правопорядка отметили акты вандализма со стороны молодежи в масках.

Протестующие в Брюсселе заявили, что устроили уличные акции в знак солидарности с аналогичным движением во Франции, а также против социальной несправедливости в Бельгии. По данным ТАСС, люди называют разные цели акции, включая требование снизить налоги, повысить социальные выплаты, смягчить правила рынка труда и получения пособий по безработице. Помимо этого, демонстранты добиваются снижения цен на бензин и лекарства.

17 ноября во Франции начались акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже акцию решили поддержать бельгийские активисты. 29 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует менять свой курс социально-экономической политики, несмотря на масштабные демонстрации. С таким заявлением он выступил в преддверии саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.