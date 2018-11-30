Макрон отказался менять социально-экономическую политику вопреки протестам

Французский президент Эммануэль Макрон не планирует менять свой курс социально-экономической политики, несмотря на масштабные протесты. С таким заявлением он выступил вечером, 29 ноября, в Буэнос-Айресе (Аргентина) в преддверии саммита G20.

«Мне предстоит в ближайшие недели принять дополнительные решения, однако они не будут представлять из себя шаги назад. Напротив, они будут отличаться еще большей интенсивностью», — заявил французский лидер. При этом он отметил, что видит проявления законного недовольства граждан своей страны, сообщает Agence France-Presse.

По его словам, он продолжит двигаться выбранным курсом, не отказываясь от амбициозных целей. Проходящие в настоящей момент во Франции акции протеста — это испытание для народа и правительства страны. Как сообщает ТАСС, в ответ на критику бывшего главы государства Франсуа Олланда Макрон обвинил политиков, ранее занимавших посты, которые так и не осуществили каких-либо перемен и сами виноваты в ситуации, которая сложилась в стране.

Ранее в этот же день сообщалось, что акции протеста «желтых жилетов» в Париже нанесли ущерб гостиницам примерно в €11 млн. В минувшие выходные доходы отелей упали на 40–50% по сравнению с 2017 годом. Большое количество гостиничных броней было отменено после начала столкновений между демонстрантами и полицией. В основном отмены сделаны туристами, которые планировали провести выходные или Новый год в Париже.

17 ноября во Франции начались акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.