Три активистки Femen устроили акцию протеста на митинге в Мадриде

Три активистки движения Femen устроили акцию протеста на митинге сторонников диктатора Франсиско Франко в честь годовщины его смерти. Кадры произошедшего опубликовало агентство Ruptly в воскресенье, 18 ноября.

Одна из участниц забралась на сцену, затем на нее набросились участники шествия, в конфликт вмешалась полиция.

Представительницы движения были одеты в черные брюки с обнаженным верхом. На груди у них были написаны надписи «легальный фашизм — национальный позор», а на спинах нарисован перечеркнутый герб времен диктатуры Франко.

Представители крайне правых движений устраивают митинги на Восточной площади накануне дня смерти диктатора. На площади расположен Королевский дворец, с балкона которого Франко произносил свои речи.

Помимо этого, 18 ноября прошла акция ассоциации жертв франкистского режима. Представители организации митинговали возле Долины павших в 70 км от Мадрида, где расположена базилика с могилой Франко.