Не менее трех человек погибло во время беспорядков во Франции

Не менее трех человек погибло в ходе столкновений несогласных с повышением цен на топливо и полиции в Париже. Об этом сообщила «Газета.ру» в воскресенье, 2 декабря.

Водитель фургона скончался в округе Арль департамента Буш-дю-Рон на юго-востоке страны в ночь на 2 декабря. Он врезался в остановившийся перед баррикадой демонстрантов грузовик.

Сообщается, что 17 ноября, в первый день митингов «желтых жилетов», один человек был убит в Пон-де-Бовуайзине на юго-востоке Франции, после того как его протаранил водитель на контрольно-пропускном пункте у отеля.

20 ноября 37-летний байкер умер от травм после столкновения накануне с фургоном, который маневрировал, чтобы избежать заграждения протестовавших.

1 декабря сообщалось, что полиция задержала не менее 255 человек во время акции протеста на Елисейских Полях в Париже.

2 декабря президент Франции Эммануэль Макрон попросил французского премьер-министра провести встречу с лидерами политических партий и представителями «желтых жилетов».

Беспорядки против решения французского правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо начались 17 ноября. Движение получило название «желтые жилеты» в честь обязательного атрибута водителей — желтой светоотражающей накидки. Позже протесты приняли антиправительственный характер.

В планах французского руководства — повышение с 2019 года цен на бензин на 2,9 евроцента и 6,5 евроцента на литр за дизель. За 2018 год стоимость одного литра бензина увеличилась на 23%, дизельного топлива — на 15%.