Баррикады во Франции стали причиной смертельного ДТП

Водитель фургона погиб в ночь на 2 декабря в округе Арль департамента Буш-дю-Рон на юго-востоке Франции в результате ДТП, вызванного баррикадами протестующих. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на прокурора коммуны Тараскон Патрика Дежардена.

По его словам, баррикады «желтых жилетов» привели к образованию затора протяженностью 10 км.

«Небольшой фургон на полной скорости столкнулся с грузовиком, после чего в него врезался другой автомобиль», — приводит газета слова Дежардена.

По словам прокурора, в результате столкновения водитель фургона скончался, а водитель грузовика был госпитализирован с легкими травами.

По данным издания, всего в результате дорожных инцидентов, спровоцированных акциями протеста, погибли три человека.

Ранее в воскресенье сообщалось, что число пострадавших в Париже во время столкновений манифестантов с полицией в субботу, 1 декабря, возросло до 133 человек.

Акции против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства Эммануэля Макрона.