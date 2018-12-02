Прямой эфир

Баррикады во Франции стали причиной смертельного ДТП

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель фургона погиб в ночь на 2 декабря в округе Арль департамента Буш-дю-Рон на юго-востоке Франции в результате ДТП, вызванного баррикадами протестующих. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на прокурора коммуны Тараскон Патрика Дежардена.

По его словам, баррикады «желтых жилетов» привели к образованию затора протяженностью 10 км.

«Небольшой фургон на полной скорости столкнулся с грузовиком, после чего в него врезался другой автомобиль», — приводит газета слова Дежардена.

По словам прокурора, в результате столкновения водитель фургона скончался, а водитель грузовика был госпитализирован с легкими травами.

По данным издания, всего в результате дорожных инцидентов, спровоцированных акциями протеста, погибли три человека.

Ранее в воскресенье сообщалось, что число пострадавших в Париже во время столкновений манифестантов с полицией в субботу, 1 декабря, возросло до 133 человек.

Акции против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства Эммануэля Макрона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Триумфальную арку в Париже закрыли из-за повреждений во время протестов
Число задержанных на акции протеста в Париже достигло 255

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017