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Число задержанных на акции протеста в Париже достигло 255

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Во время акции протеста на Елисейских полях в Париже было задержано не менее 255 человек. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает BFMTV.

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Отмечается, что в ходе беспорядков в столице демонстранты сожгли полицейский автомобиль, а из другой служебной машины украли винтовку. 

По данным МВД Франции, общее число участников манифестаций по всей республике достигло 75 тыс.

Ранее сообщалось, что во время субботних протестов в столице пострадали 80 человек, в том числе 14 полицейских. Стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ.

Демонстрации против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались во Франции 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже недовольство протестующих переросло в возмущение политикой главы государства Эммануэля Макрона, которого обвиняют в игнорировании повседневных проблем граждан.

Во Франции в следующем году планируется повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

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